La mamá de M, la niña que fue sustraída por un cartonero y fue encontrada con vida en Luján, habló sobre sus problemas de adicción con el periodista Gastón Pauls y detalló que desde hace 25 años que consume pasta base.

En el programa Seres Libres de Crónica TV, el conductor entrevistó a la mujer que vive en situación de calle. Relató: "A mí no me lleva a ningún lado la droga. La uso para limpiar, lavar los platos y listo”, dijo la mujer al actor, quien suele dar charlas sobre cómo pudo dejar sus adicciones.





M. se encuentra en el Hospital Garrahan, a la espera de dar su testimonio sobre los tres días en los que estuvo retenida por Carlos Savanz, el hombre que se había hecho amigo de ambas para luego irse con la niña.

Además, E. explicó que hace 25 años que tiene un problema de adicción y que llegó a tomar 50 dosis, aunque ahora toma una. “Para mí es un pasatiempo, a mí me pega distinto, no voy a la pasta base para estar bien". "Todo tiene su tiempo, yo quiero mi tiempo para dejarla definitivamente, ese tiempo es mío”, manifestó la mujer.

"Estos días fueron tremendo. Si me falta mi hija, me falta todo. Necesito a M para seguir adelante"

Minutos antes, Gastón había charlado con una tía de E., Gabriela, quien le aseguró que los problemas de adicción de la mujer surgieron cuando murió un hijo de ella. Asimismo, aseguró: "Ella es una buena persona, tiene un corazón de oro y va a salir”.

Acto seguido, Pauls le dijo que quería ayudarla a dejar su adicción, a lo cual E le replicó. “Me sé sostener. No pido ayuda porque tengo fuerza con mi hija, no necesito fuerza, sólo para seguir con M.”. "Es muy difícil. No es de un día para otro consumir de 50 bolsas a una, es difícil limpiar a una. Todo tiene su tiempo y yo quiero ese tiempo", expresó.

Caso M

La niña desapareció el lunes pasado y por más de 72 horas fue intensamente buscada por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense. Finalmente, el jueves fue encontrada con vida en Luján junto a Savanz, quien se la había llevado del barrio Lugano. La noticia generó consternación por la situación de vulnerabilidad que vivía la menor junto a su madre, quien es una persona con problemas de adicción.

A partir de la desaparición de la niña, se activó el Alerta Sofía. También, se puso en discusión la ausencia del Estado ya que la menor vivía en la calle y en una situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, M está internada en el Hospital Gárraham recuperándose y por el momento la Justicia decidirá a cargo de quién quedará, si de su abuela o de algún familiar o un hogar de menores.