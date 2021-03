"Entró la nena sola": Maia fue vista en una panadería de Ituzaingó

La panadería en la que fue vista Maia por última vez

En medio de la desesperada búsqueda de Maia Yael Beloso, una panadera informó que el lunes a la mañana vio a la niña ingresando al local para pedir comida. Según sus dichos, la niña de 7 años estuvo en la panadería Barrio Alberdi, ubicada en Av.Eduardo Muñiz 595, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con C5N, Silvana, la empleada de la panadería, contó que Maia ingresó sola al local y que su secuestrador, Carlos Savanz, se quedó del lado de afuera. "Me da mucha pena, no me di cuenta que era ella", afirmó la panadera.

"Entra sola pidiendo si había sobrado algo del día anterior. Fue muy rápido. Enseguida dijimos que no y salió", detalló Silvana y remarcó que el hombre la esperó afuera desde el principio. "Estaba en la bici, se ve en la filmación", relató la panadera y confirmó que las imágenes quedaron grabadas en las cámaras de seguridad. La empleada admitió que nunca antes los había visto en el barrio y que "no son gente de ahí".

En el mismo momento, la policía bonaerense llegó al lugar y preguntó si Maia había estado en ese momento allí. Silvana lo negó y explicó que, según las filmaciones, el hecho ocurrió el lunes a las 10:42 de la mañana.

La desaparición de Maia

Maia Yael Beloso permanece desaparecida desde el lunes 15 de marzo. Su familia informó que fue secuestrada por Carlos Savanz, un hombre que la familia había conocido hace tres semanas. Él se la llevó con la excusa de darle una bicicleta. La niña había sido viste por última vez en la rotonda ubicada en Zelarrayán, Av. Argentina, Larrazábal y Dellepiane, donde se ve al masculino junto a la menor y dos bicicletas.

La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por Stella, la madre de Maia, quien señaló ante personal de la Comisaría Vecinal 9 C que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

En las últimas horas, se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad de la Estación Castelar del Tren Sarmiento. Todo ocurrió el mismo lunes que desapareció. Ambos subieron al tren en Liniers y bajaron a las 10:29 en la estación de Castelar. A las 10:39, diez minutos después, cruzaron la avenida Santa Rosa a la altura de Sarmiento, en dirección a Ituzaingó. Un minuto después, fueron vistos en la esquina de Arias y Avellaneda. Allí, tras salir de la estación, Savanz montó su bicicleta, con la menor subida a su espalda y así continuó.

El seguimiento tras la llegada a Castelar fue realizado por las cámaras del Municipio de Morón: su rastro termina en la avenida Santa Rosa, el limite con el municipio de Ituzaingó.