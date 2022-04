Caso Lucio Dupuy: los dibujos que evidenciaban los abusos y maltratos

La Justicia analizó los dibujos que realizaba el niño de 5 años en el jardín y determinó que estaba pidiendo auxilio. El chico murió el pasado 26 de noviembre como consecuencia de una golpiza en su casa.

La Justicia analizó los dibujos que realizaba Lucio Dupuy e identificó que el niño de 5 años que era violentado por su madre y su pareja estaba pidiendo ayuda. Las dos acusadas del crimen son Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, la madre de Lucio y su novia. El chico falleció a raíz de una golpiza que sufrió en su casa en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre pasado.

Luego de que las pericias psicológicas a la madre de Lucio y su pareja indicaran en ellas “rasgos de perversidad”, la Justicia pidió examinar los dibujos que realizaba el menor en su jardín. Según contó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, los resultados de los análisis indicaron que "pedía auxilio a gritos".

La autopsia confirmó que la víctima presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data. Los fiscales de la causa indicaron que, de acuerdo a la historia clínica, Lucio fue atendido cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad.

Cómo eran los dibujos de Lucio Dupuy

El abuelo de Lucio Dupuy señaló que la mayoría de los dibujos eran sin ojos porque vio algo que no tenía que ver, y a su vez las piernas estaban cortadas o directamente no las tenía: "El significado de eso todavía no lo tengo, pero aparentemente puede llegar a ser porque lo hayan atado o por violaciones", sostuvo.

El abogado querellante, José Mario Aguerrido, también señaló que "el informe da cuenta que, los dibujos, son de un niño sufriente y gritando gráficamente" y agregó que la pericia dice que el nene "enuncia con sus tachones, borroneos y colores lo que no podía o no se animaba a verbalizar".

El abuelo del niño de 5 años fallecido reclamó que las maestras "se tendrían que haber dado cuenta" de la violencia que sufría el niño. "Pedía auxilio a gritos, pero bueno, ahora ya es tarde. Nadie se dio cuenta que un nene de 5 años se expresaba así con los dibujos”, lamentó.

Asimismo, desde la familia de Lucio piden que se impulse el proyecto de Ley Lucio, que tiene como objetivo generar capacitaciones para que los profesionales que intervienen en la crianza de los chicos cuenten con las herramientas necesarias para darse cuenta cuándo un menor sufre violencia y para que se active la línea 102 a nivel nacional.

De qué se las acusa a Valenti y Páez

La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, está imputada por los delitos de "homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado".



A su pareja, Abigaíl Páez, se la acusó del delito de "homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado".