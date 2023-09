Caso Lucas y Lautaro: el juez Busteros admitió errores en la causa y pidió sancionar al abogado de los Morello

El magistrado de Quilmes admitió ante ambas familias que cometió varios errores durante la investigación. Además, pidió una sanción contra Dieguez. En qué estado está la causa.

El juez de Garantías N° 5 de Quilmes, Julián Busteros, resolvió dar lugar a la solicitud y dictó la prisión preventiva del comisario mayor Francisco Centurión en el marco de la causa que investiga la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de Lautaro Morello en diciembre pasado. El magistrado decidió otorgarla por el delito de "sustracción de caudales públicos" y continuará detenido, pero familiares y amigos de los jóvenes repudiaron la decisión de no haberlo encontrado responsable de la "privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes (Lucas) y por ser cometida con violencia" que le imputó el fiscal Daniel Ichazo. Tras ello, admitió haberse equivocado en las últimas resoluciones.

"¿Otra vez te equivocaste inútil? ¿Cuánto te pagan por encubrir asesinos?" y "Nos falta uno, nos falta Lucas", fueron las inscripciones de algunas de las banderas que fueron colgadas frente al Juzgado de Garantías. Busteros no se hizo presente en ninguna de las protestas. Luego, se presentó ante las dos familias y reconoció haberse equivocado en las últimas resoluciones de la causa. ¿Los argumentos? Para el caso del comisario Centurión, sostuvo que "no había leído todos los fundamentos" de Ichazo. Las familias denuncian que no es la primera vez que se justifica de tal manera.

El juez Busteros sostuvo que las maniobras que la fiscalía le imputó "se acercan más a la figura de encubrimiento que en la presente no resulta punible". Dicha resolución discutida se suma a la prisión preventiva otorgada al comisario inspector Sergio Argañaraz y la posterior domiciliaria, por estar enfermo de diabetes. Frente a esto, señalan que días antes de su detención gozaba de buena salud, razón por la cual se generó un profundo repudio y una posterior movilización al juzgado y la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Quilmes.

Luego de la manifestación, el juez Busteros elevó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Quilmes un pedido de sanción contra el abogado Carlos Dieguez, representante de la familia Morello, por "sentirse agraviado por el lenguaje utilizado por este en el pedido de reposición", sobre el cual decide no expedirse porque "fue tratado y rechazado" el 25 de agosto pasado. "Atento a surgir del escrito de la defensa manifestaciones redactadas en términos ofensivos hacia éste magistrado, solicito a la alzada que se apliquen las sanciones que correspondan", sostuvo en la resolución.

"Alocada, carente de toda justificación jurídica y falta de seriedad, toda vez que no se tuvo en cuenta la abundante prueba testimonial, pericial, fílmica, científica que permitiría dar pie a la solicitado por el agente Fiscal Daniel Ichazo y dictar una resolución coherente en estricto sentido jurídico", expresó Dieguez tras conocerse la preventiva que atenta contra la investigación y la causa. El abogado, a su vez, confirmó a El Destape que, tras las apelaciones realizadas, esta semana conocerán la resolución de la prisión preventiva de Centurión por los dos delitos que habían planteado junto al fiscal de la causa. Además, la Sala I de Garantías deberá resolver un recurso de reposición y de apelación, la sanción contra él y un requerimiento de otro de los abogados sobre una domiciliaria.

Por otro lado, para los próximos días se aguardan los resultados del cotejo de las muestras tomadas del cadáver de Morello (18) exhumado el viernes 18 de agosto con el perfil genético de sus padres. Dieguez señaló que podrán conocerse en "no menos de 10 días" y explicó que el proceso se atrasó porque "faltaba que se agregue otra especialidad, de un perito de Policía Federal Argentina, por el estado de descomposición". Cabe recordar que esto se llevó a cabo por pedido de la familia de la víctima, quienes denuncian que nunca se certificó genéticamente que el cuerpo perteneciera al joven y según el abogado Dieguez, todavía tienen dudas. "Para nosotros es Lautaro, pero entendemos las dudas de la familia porque previamente la causa fue muy manoseada", aseguró el fiscal Ichazo.

El caso de Lucas y Lautaro: qué se sabe hasta ahora

El 9 de diciembre pasado, mientras la gente celebraba la victoria de la Selección Argentina ante Países Bajos, Lucas pasó a buscar a Lautaro en su BMW azul sin un destino definido. Si bien algunos sostuvieron que se unirían a los festejos, la mamá del fallecido Lautaro negó que esto sea así. La hipótesis principal de la fiscalía está relacionada con la venta de vales de nafta -pertenecientes a la fuerza provincial-, utilizada como herramienta para atraer al primero al lugar del hecho. En el medio, el fiscal Ichazo trabaja en diferentes teorías para entender el trágico final: si hubo algún conflicto previo o si el vínculo entre los Centurión y Escalante estaba atravesado por otro negocio ilegal.

Además de los tres Centurión (Cristian, Maximiliano y el ex comisario, Francisco), también fueron detenidos: el jefe de la Seccional N° 4 de Bosques, Sergio Enrique Argañaraz por encubrimiento y obstaculizar los procedimientos realizados, como por ejemplo no preservar la escena; el policía, Ramiro Yair Forchinito por falso testimonio -aunque tiempo después fue liberado bajo caución- y el comisario mayor de la DDI de Quilmes, Luis Alberto Zaracho, por encubrimiento acusado de haber ayudado a los jóvenes a "eludir la investigación".