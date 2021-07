Caso Guadalupe Lucero: el padre denunció fallas en la investigación

Eric Lucero, el padre de la niña de 5 años desaparecida en San Luis, criticó la forma en la que se esta llevando la investigación para encontrar a su hija. Ya pasaron 23 días desde su desaparición y continúan los rastrillajes.

Después de 23 días desde el día de la desaparición de Guadalupe Lucero, su padre indicó que la investigación no está haciéndose de manera correcta. "No voy a decir que no estén trabajando, pero siento que no están haciendo lo que deben hacer que es buscar a Guadalupe, se están concentrando en otras cosas”, expresó Eric Lucero, papá de la niña de 5 años desaparecida en San Luis.

Guadalupe Belén Lucero tiene 5 años y desapareció el 14 de junio pasado el barrio 544 Viviendas de la capital de San Luis

El padre de Guadalupe volvió a pedir que la investigación se centre en la búsqueda de su hija: “Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para encontrar a mi hija, hay un montón de hipótesis, confío en Dios y tengo fe que Guadalupe tiene que aparecer, quiero a mi hija de vuelta”.

Cómo continúa la búsqueda

Los rastrillajes en busca de Guadalupe Belén Lucero se trasladarán este miércoles al norte de la provincia, a la localidad de San Francisco del Monte de Oro, distante a 100 kilómetros de esta ciudad. Ayer la búsqueda se centró en el perilago del dique Paso de las Carretas, por quinto día consecutivo y sin resultados.

El jefe de relaciones Policiales, Lucas Chacón, anunció por la mañana la nueva zona a investigar y agregó que continuarán las tareas en el barrio 544 Viviendas de San Luis, lugar en el que desapareció Guadalupe hace 23 días, sin que hasta la fecha existan hipótesis investigativas claras, sobre el paradero y el motivo de su desaparición.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activo el Alerta Sofía, que difunde de manera inmediata la imagen y la información sobre niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión. Por su parte, la organización Missing Children incluyó a Guadalupe en su lista de niños buscados. Además, el Gobierno ofrece recompensa de 2 millones de pesos para hallar a la niña desaparecida.

Cómo brindar información sobre Guadalupe Lucero

Las personas que puedan brindar información sobre su posible ubicación pueden “comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia”, al número telefónico de acceso rápido 134.

Al momento de su desaparición, Guadalupe Lucero vestía una "campera de abrigo de tela tipo gabardina, de color negra con corderito interno de color rosado, y capucha con pelos de color blanco, pantalón de calza rosado con dibujos estampados, botas tipo borcegos de color negras, buzo de algodón frisado con la palabra `Love´ en el pecho de varios colores, debajo del buzo llevaba un buzo de lana de color blanco con pompones de colores, y polera de algodón de color rosado".



La niña es "de contextura física grande para su edad, de 1,10 metros de altura aproximadamente, cabello negro lacio, largo hasta los hombros, tez morocha, ojos de color marrones oscuros". Además, detalla la descripción, "en su mejilla izquierda tiene un lunar, y un diente frontal superior quebrado".