Caso Guadalupe Lucero: a un mes de su desaparición, qué se sabe hasta ahora

La niña de 5 años fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en el Barrio 544 Viviendas, ciudad de San Luis. La búsqueda continúa y sus familiares exigen que aparezca sana y salva. Hoy hay movilización en San Luis.

Ya pasó un mes de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero. La niña de 5 años fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:45 horas en el Barrio 544 Viviendas, ciudad de San Luis. La denuncia fue realizada por sus familiares ese mismo día y comenzaron las investigaciones, que hasta ahora no arrojaron resultados.

La familia de Guadalupe, vecinos y amigos convocan a marchar en San Luis este miércoles, para exigir la aparición con vida de la niña. La movilización es a las 17 y se concentrarán en Av. Illia y San Martín.

Convocatoria a la marcha para exigir por la aparición de Guadalupe Lucero.

Qué se sabe hasta ahora

El 14 de junio a las 19:45 desapareció Guadalupe Belén Lucero. Lo último que se sabe de la niña de 5 años es que estaba jugando junto a un grupo de chicos en la puerta de la casa de su tía y luego, desapareció. Inmediatamente se realizó la denuncia penal y la causa causa recae en el Juzgado Penal Nº 2 de San Luis, a cargo de Ariel Parrillis.

Comenzaron los rastrillajes al día siguiente. El 16 de junio se enciende el sistema de Alerta Sofía a nivel nacional y se instrumenta la línea 134 como canal oficial para recibir información sobre el paradero de Guadalupe. Desde el Gobierno nacional ofrecen una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten “información útil” que hallar a la niña.

Guadalupe Lucero fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:45 horas en el Barrio 544 Viviendas, ciudad de San Luis.

Desde el comienzo de la investigación se llevaron a cabo más de 240 allanamientos y más de 700 hectáreas de rastrillajes, en los cuales no encontraron pistas que puedan dar con la menor.

Se elaboraron distintas hipótesis sobre su desaparición, algunas vinculadas a un ajuste de cuentas por narcotráfico y otras por trata de personas y secuestro extorsivo. En las últimas horas, Héctor Zabala, abogado del padre de Guadalupe, dijo a Télam que "se debilita la hipótesis de trata de personas y secuestro extorsivo" y aseguró que "el sumario policial está pronto a ser cerrado, si no existen pedidos de prórrogas". "No me consta que mi cliente esté vinculado al narco", afirmó en su momento Zabala tras darse a conocer esta teoría.

Por su lado, Yamila Cialone, la madre de la niña, habló con TN al cumplirse un mes de su desaparición: “Yo la busco con vida, y me la tienen que devolver con vida. Ya mucho daño hicieron con quitármela. Que no me hagan más daño entregándome a mi hija sin vida”.

La mujer afirmó que sabe que están trabajando para encontrarla, pero que por el momento no hay resultados firmes: “Yo sé que están trabajando. Los he visto. He visto sus ojeras. He visto que están empeñados en buscar a Guada. Pero no hay nada. Ya vamos a cumplir un mes y hace un mes que no tengo a mi hija”.

Con respecto a las acusaciones contra ella y su familia por la desaparición, Cialone indicó: "Si hay que hacerlo para que se encuentre a Guadalupe, que nos sigan investigando, si tienen que allanar mi casa 5000 veces yo les abro las puertas”.