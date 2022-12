El insulto de Horacio García Belsunce a los jueces que absolvieron a Pachelo

El hermano de María Marta aseguró que el Tribunal "tenía todo" para condenar a Pachelo y que los jueces "no son dignos de la investidura que tienen".

Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta García Belsunce, insultó al Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro luego de la absolución de Nicolás Pachelo, el principal acusado del crimen que terminó con la vida de la socióloga en 2002.

"Estos tres hijos de p*ta la volvieron a matar a María Marta. Tenían todo para condenarlo. No lo condenaron por el homicidio y le dieron una pena ridícula por los robos", manifestó Horacio en diálogo con la prensa, minutos después de darse a conocer el veredicto.

Nicolás Pachelo fue absuelto hoy por el homicidio de María Marta García Belsunce, asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel de Pilar, por lo que a 20 años queda impune uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina y sin la posibilidad de que se impute a otra persona por la prescripción de la causa. Por otro lado, Pachelo fue condenado hoy a nueve años y seis meses de prisión por una serie de ocho robos en distintos countries del Gran Buenos Aires, lo cuales había reconocido su autoría durante el juicio oral.

"Es una verguenza y un asco. No es que uno no crea en la Justicia, sino que estos tres personajes no tuvieron los huevos para decir que la corporación se equivocó (en referencia al fiscal Diego Molina Pico). No son dignos de la investidura que tienen", expresó Horacio García Belsunce, asegurando que había muchas pruebas que comprobaban la culpabilidad de Pachelo y marcó que "sólo faltaba uno: que tuviéramos una filmación del momento en el que la están matando".

La inocencia de Pachelo en el caso García Belsunce quedó determinada con los votos de los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, mientras que el presidente del Tribunal, Federico Ecke, fue el único que, en minoría, consideró al acusado como autor del crimen y votó por su condena.

Nicolás Pachelo fue absuelto.

En un momento, y cuando se anunciaba la absolución de Pachelo, algunos familiares y allegados a los García Belsunce, le gritaron a los jueces “sinvergüenzas” y a Pachelo: “Te vas a morir en la cárcel”, lo que provocó un llamado de atención del juez Ecke y la invitación a que esas personas se retiraran de la sala.

Qué dijo Carlos Carrascosa tras la absolución

"Hay que creer unicamente en la Justicia divina. Hasta luego". Estas fueron las palabras que expresó Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta, luego de conocer la decisión del Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro.

Carlos Carrascosa y Horacio García Belsunce en el juicio contra Nicolás Pachelo.

Qué dijo la defensa de Pachelo

“Es una mezcla de felicidad y tristeza”, expresó Pachelo tras darse a conocer el veredicto, ya que se mostró sorprendido por los años que recibió de condena por los robos. La abogada defensora, Raquel Pérez, sostuvo que "compensaron una cosa con otra" y que "la absolución es lo que correspondía”. “Se hizo justicia y la pena nos parece desproporcionada”, completó la abogada y afirmó que pedirán una morigeración de la pena.