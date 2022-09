Coletazo del caso Belsunce: se reabrió la causa por la muerte del padre de Pachelo

Hay cuatro acusaciones contra Nicolás Pachelo, a quien señalan como el autor del homicidio de su padre en 1996. En su momento, se sospechaba que se trataba de un suicidio.

Un juez de Garantías de Tigre dispuso la reapertura de la causa por el supuesto suicidio en enero de 1996 del padre de Nicolás Pachelo, el principal acusado en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. La decisión se tomó luego de que cuatro testigos, que declararon en el marco de ese debate, señalaran al exvecino del country El Carmel como el autor del homicidio de su padre.

El juez de Garantías 5 de Tigre, Diego Martínez, hizo lugar a un pedido de la Fiscalía General de San Isidro en la que acepta la reapertura del expediente por la muerte de Roberto Pachelo para que se puedan "aportar nuevas pruebas que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento del hecho", según pudo saber Télam.

La muerte de Roberto Pachelo

Roberto Pachelo murió el 10 de enero de 1996 en la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. Su cuerpo fue encontrado en su habitación, tendido sobre su cama y con un balazo en la cabeza calibre .38. La causa fue archivada como suicidio. El dato más relevante para los fiscales es que una pericia determinó que la víctima no tenía rastros en sus manos de haber disparado un arma.

Las acusaciones contra Pachelo por la muerte de su padre

En el juicio por el crimen de García Belsunce declaró Francisco, el hermano de Nicolás Pachelo y fruto de la relación entre Roberto Pachelo y Jaqueline Barbará. En su declaración, afirmó: "Sé que es un asesino porque mató a mi padre. No me cabe ninguna duda de que mató a Roberto Pachelo. Lo mató a mi padre por plata y por resentimiento". Además, recordó que su hermano no asistió al velatorio de su padre: "Mientras lo velábamos, Nicolás estaba robando en la oficina de Pilar (propiedad de su familia)".

"Nicolás es un psicópata total, un enfermo mental, malo y un asesino, no me cabe ni una duda", sostuvo Francisco en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de San Isidro y recordó que, cuando él tenía 4 años, su hermano intentó prender fuego un colchón que estaba junto a la cuna donde se encontraba. "Desgraciadamente me tocó ser su hermano. Viví con él no todos los días de mi vida, pero fines de semana durante mucho tiempo. El vínculo es malo porque es un enfermo", sostuvo Francisco.

Francisco Pachelo, el hermano de Nicolás Pachelo.

Por otro lado, un comerciante de autos de Pilar llamado Mariano Maggi aseguró que Pachelo le dijo: “Si yo tuve huevos de matar a mi padre, imagínate que matarte a vos o a tu vieja para mí no significa nada”.

Maggi conoció a Pachelo de adolescente por la relación que había entre su padre y el del acusado, Roberto Pachelo, que se dedicaba al automovilismo. La amenaza vino luego de que Pachelo quisiera comprarle una camioneta Jeep, pero estafó al comerciante con cuatro cheques que vinieron rebotados. “A Nicolas lo inhiben y es ahí cuando empiezo a sufrir amenazas. Me rompió los vidrios de la agencia dos veces”, recordó Maggi y contó que también Pachelo le dijo: "Yo te rompí los vidrios y no te prendí fuego la agencia porque te considero un buen tipo".