Carmel, el documental de Netflix sobre el asesinato de García Belunce generó mucho revuelo en la opinión pública argentina y reavivó el caso que lleva 18 años sin resolución. John Hurtig, medio hermano de María Marta, apuntó contra el producto y reveló más detalles desconocidos del caso.

"La serie fue una gran decepción. Creo que genera más dudas de las que aclara", apuntó Hurtig en una entrevista con Sexy Pipol, que se emite por Congo. Esta es la primera vez que el hombre conocido por tirar el "pituto" al inodoro hablar tras el estreno del documental.

Hurtig se mostró muy molesto con la edición y los datos utilizados en Carmel y apuntó que "siendo un documental, no muestra documentos" (sic). En ese sentido, contó que "la pericia de la fiscalía dice, por ejemplo, que no se encontró el famoso pegamento que menciona Molina Pico", peor que en el documental, el fiscal Diego Molina Pico dice que había pegamento y mientras él lo niega. "Entonces te genera más dudas ¿Quién esta mintiendo? 'Y, se supone que el fiscal no puede estar mintiendo, así que miente John', lo que dirime es la pericia", consideró.

Y apuntó: "Molina Pico dice que 'no haber hecho la autopsia' fue un error, pero eso fue un delito. Un error es tirar el #pituto, que después busqué y encontré. El fiscal se equivocó de cabo a rabo".

El hermanastro de María Marta recalcó que está "re caliente" con la serie "porque se perdió una oportunidad única para que la gente sepa la verdad". "Pensé que el Documental iba a ser una oportunidad única para aclarar que Molina Pico es un reverendo hijo de re mil puta y no pasó", disparó.

El dato que complica más a Nicolás Pachelo

Desde un comienzo, la familia de García Belsunce apuntó contra el polémico Nicolás Pachelo como autor del crimen, pero el fiscal Molina Pico lo descartó. Según Hurtig "todo lo que vaya para el lado de Nicolás Pachelo, lo deja mal parado al fiscal" y por eso varios datos que figuran en los expedientes sobre el hombre que está preso por robar en otros countrys fueron omitidos.

Una particularidad que llamó la atención es que Pachelo habría preguntado por la mujer asesinada en El Carmel en la mañana del día posterior al hecho, cuando todavía no se sabía que María Marta había sido asesinada y se suponía que había sido un accidente doméstico.

"Eso está en el expediente. Nadie sabía porque recién empezaban mis dudas. En ese momento a las 6.30 de la mañana sólo el que la mató sabía que había sido un asesinato", resaltó.

Hurtig enfatizó: "No tengo en claro por qué el documental es tan tendencioso. No sé si es porque vende más de esta manera o porque están buscando una segunda temporada... Dejaron todo muy abierto. Incluso asuntos ya cerrados del caso". Al tiempo que anticipó están "preparando un juicio al Estado y también algunas acciones con Molina Pico".

"Todo lo vinculado a Pachelo lo complicaba a Molina Pico porque, como fue el lugar del hecho y no hizo lo que tenía obligación legal de hacer, estaba hasta las manos", cuestionó.

Además, agregó: "Molina Pico hizo concha (sic) una familia y dice que tuvo 'un error'. Ver el documental y verlo hablar tranquilo a este hijo de puta... ¡y todavía no sabemos quién la mató!".

"No puede ser que esto sea gratis para Molina Pico. No puede ser por mis hijos, por mis amigos, por mi vieja, por mi cuñado que se comió ocho años, por María Marta. No puede ser", enfatizó. Incluso, Hurtig estimó que se juega la vida que "había ADN de Pachelo en la casa", pero que "lo ocultó Molina Pico".

Y sentenció: "Pachelo mató a María Marta y Molina Pico mató a mi mamá, Bártoli y volvió a matar a María Marta".

La casa velatoria y el certificado de defunción

Uno de los hechos del caso que levanta sospechas en torno a la familia, es la realización de un certificado de defunción en la Ciudad de Buenos Aires, con una dirección de esa jurisdicción en lugar del sitio donde fue asesinada García Belsunce. Hurtig también reprochó como es tratado ese tema en la serie de Netflix.

"En el documental dejan como que nosotros engañamos y pusimos una dirección de capital. La dirección que está en el certificado de defunción, que el documental dice que es trucho, es de mi madre. No es falsa. Esto también está el expediente y la serie no lo menciona", apuntó.

Y explicó: "Bártoli fue a comprar un servicio fúnebre, entonces el de Casa Sierra le dice: 'Che, si la van a enterrar en Recoleta y murió en provincia me tenés que dar una dirección de capital'. Y le dio la dirección de mamá. No hay dudas que Bártoli no mintió porque de hecho el cajón llegó a Carmel".

"Está demostrado por un perito calígrafo que la firma de Bártoli en el certificado está truchada con la del cheque que dejó para pagar. Bártoli ni se llevó el certificado de defunción en ese momento", reveló.