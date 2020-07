Este martes, 75 días después de la desaparición de Facundo Castro, surgió un nuevo testimonio que ya cuestionaron la madre de Facundo y sus abogados, y denuncian que se pretende instalar un supuesto giro en la investigación para descartar la responsabilidad policial.

Se trata de una mujer que, bajo reserva de identidad, declaró que el 30 de abril levantó en su camioneta Honda CRV a un joven sobre la Ruta 3 y lo llevó hasta la rotonda que confluye con la Ruta 22, rumbo a Bahía Blanca, antes de un control fitosanitario. Los abogados de la familia denuncian que no fueron informados de esa declaración, y que recién luego de insistir ante la Fiscalía Federal bahiense en reiteradas oportunidades, les informaron que la mujer pidió preservar sus datos personales.

La querella pudo corroborar recién este miércoles por la tarde la declaración de la testigo y, sin cuestionar la veracidad del relato, aclaran que no significa ningún vuelco en la investigación, como difundieron algunos medios bahienses que ya informaban la novedad antes de que la conocieran los propios abogados de la madre de Facundo.

“Entendemos que es una prueba más, que no brinda precisiones, que no es seguro que haya sido ese día, que no es seguro que haya sido Facundo, que se contrapone con constancias de otros testimonios, referidos especialmente a la ubicación y cantidad de móviles policiales de Origone y Ombucta, por lo que entendemos que podría haber llevado a otra persona y podría haber sido ese día u otro día, atento que el testigo viaja diariamente”, informaron en la tarde de este miércoles.

Sobre esa declaración, que apareció de repente y bajo identidad reservada, Cristina Castro, la madre de Facundo, dijo que desde el primer día de la búsqueda recibieron pistas falsas. “Esto lo vivo desde el primer día. Cada vez que hago una denuncia, aparece un testigo”, dijo.

Uno de los abogados de Cristina, Leandro Aparicio, relativizó la aparición de “una supuesta testigo que habrá bajado de algún plato volador”. Además, fue crítico con el trabajo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. “No sé cómo investiga si no toma contacto con la víctima y no sigue nuestras hipótesis, no me llama cuando le cae una testigo”, dijo en declaraciones radiales.

Los abogados, que ya tendrían identificados a los dos policías involucrados y apuntan a pedir sus detenciones en las próximas horas, le exigen al fiscal nuevas medidas de prueba y mayor celeridad. Le solicitaron que abra el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich para conocer los nombres de todos los policías que trabajaron en la zona el día que desapareció Facundo. “El sábado nos entregaron el GPS de todos los móviles del lugar, así que ya sabemos cuál es el móvil involucrado”, dijo el abogado Aparicio.

Insisten en que la hipótesis está centrada en tres testimonios “concordantes, fehacientes y que podemos acreditar”, que declararon ver el momento en que dos policías subían a Facundo a una camioneta policial el 30 de abril a las 15.30, a pocos kilómetros de la entrada principal a la localidad de Mayor Buratovich.

"Son los dos masculinos que subieron arriba del auto a mi hijo el 30 de abril, que no se han presentado a declarar en ningún lado. Son las dos personas que se han llevado a Facundo, pertenecen a la Bonaerense en un auto de la Bonaerense", dijo Cristina Castro en la mañana del martes al llegar a la sede de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca.

Esta semana comenzaron los rastrillajes con fuerzas federales, bomberos, perros, drones y un helicóptero en la zona del sur bonaerense donde fue visto por última vez el joven luego de abandonar su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, a dedo, con el objetivo de reconciliarse con su ex novia.

“Él estaba muy enamorado y quería reconstruir la relación con su ex novia, a pesar de que yo me oponía y teníamos discusiones. Ella se alarmó cuando Facu no llegó, empezó a llamar a los amigos, y nos avisan”, explicó Cristina Castro. Asegura, además, que el chip del celular del joven desaparecido no está en ningún otro teléfono ni se volvió a encender desde el 30 de abril.

No es la primera vez que aparecen declaraciones que podrían desvincular a la policía de la responsabilidad en la desaparición del joven, aunque no es la única hipótesis que consideran los investigadores.

Cuando el caso comenzó a tener repercusión nacional, y la familia denunció el hecho como desaparición forzada ante la justicia federal, surgieron testimonios que aseguraban haber visto a Facundo entre el 1 y 6 de julio en Bahía Blanca. El fiscal requirió a las fuerzas de seguridad federales la elaboración de un mapeo de los lugares señalados por los supuestos testigos para realizar tareas de campo diarias en la ciudad.

Una de las dificultades que enfrenta la investigación es que el expediente permaneció sin avances durante más de dos meses cuando estaba a cargo del fiscal provincial de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, como averiguación de paradero.

El 8 de julio, con la intervención de la justicia federal en la búsqueda de Facundo, la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina fue incorporada como auxiliar de la justicia. Además, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional Argentina fueron dispuestas para acompañar las tareas de búsqueda.

Otras medidas de prueba dispuestas por el fiscal esta semana. El 12 de julio secuestraron dos vehículos. El auto Chevrolet Corsa Classic, patente FYK 677, en el que la teniente Siomara Ayelén Flores declaró haber trasladado a Facundo el 30 de abril al mediodía, desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone.

Y la camioneta policial Toyota Hilux orden 22.788, patente PQH 491, utilizada en la misma fecha por el agente Alberto González, que estaba en el puesto de vigilancia de Teniente Origone. Es quien, según su relato y el escrito del fiscal, “se habría entrevistado con Facundo poco después de haber recibido un llamado alrededor de las 15.00, indicando que un ciudadano se encontraba caminando a la vera de la Ruta N° 3, en dirección a Bahía Blanca”.

Se enviaron a la Policía Federal Argentina los informes de localización vehicular automatizada (AVL) recibidos del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para elaborar un informe preliminar de localización y movimiento de los móviles que se encontraban el 30 de abril entre las 15 y 15.30, a la altura de la entrada de Mayor Buratovich, e identificar al personal policial que trabajó ese día desde las 10 en adelante en las localidades de Mayor Buratovich, Teniente Origone, Juan Costé Algarrobo, Médanos, Hilario Ascasubi y Pedro Luro.

La Fiscalía solicitó también la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).