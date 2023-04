Fallo histórico: un chico sufría bullying, la Justicia intervino y ordenó tratamiento a los agresores

El hecho ocurrió en la localidad correntina de Paso de la Patria, donde un adolescente denunció que padecía agresiones de tres compañeros. Se dispuso también una medida cautelar para el cese de las discriminaciones al menor.

Un caso de bullying en Corrientes llegó a la Justicia y logró un fallo histórico contra esta problemática que sufren gran parte de los adolescentes de todo el país en edad escolar. Un juez de Paz intervino y ordenó a tres adolescentes abstenerse de agredir física y verbalmente a un compañero y dispuso además, tratamiento psicológico para todos los involucrados.

El hecho ocurrió en la localidad correntina de Paso de la Patria, donde un adolescente padecía agresiones por parte de tres compañeros. La madre del menor al notar a su hijo “alterado y angustiado" hizo la denuncia.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante la presentación judicial, el juez de Paz provincial Hugo Alejandro Sánchez Martínez dispuso una medida cautelar para que “dejen de intimidar, excluir y marginar" al menor "por cualquier medio y en todo lugar”. También ordenó tratamiento psicológico tanto para los denunciados como para la víctima y libró oficio al colegio secundario para que coordine con la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (DISEPA) un tratamiento preventivo.

“Como parte de las medidas se dio intervención a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes y las actuaciones fueron enviadas al juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno”, detalla el informe.

Respecto de la situación por la que atravesaba el adolescente víctima de las agresiones, el informe judicial del caso señala que, en la entrevista psicológica, el adolescente manifestó tener molestias permanentes y agresiones dentro del colegio y fuera del mismo por parte de esos tres compañeros. “Explicó que, de manera constante, se burlan de él y uno de ellos lo golpea en la nuca, no solamente dentro del colegio sino afuera y cuando asiste a educación física”, consigna el expediente.

En su relato, el alumno manifiesta estar “cansado” de que lo “agredan de manera gratuita” y agrega: “Yo no les hago nada, siempre le digo que me dejen de molestar, pero no entienden”. También, según la información difundida por el Poder Judicial de Corrientes, el adolescente relató: “Yo me contengo, le di aviso a la preceptora y a una docente que intervinieron, pero aun así me siguen molestando”.

El bullying o acoso escolar es la exposición que sufre un niño a males físicos y psicológicos en una institución educativa. Puede ser por parte de otra persona o por un conjunto de ellas, y de manera intencionada y reiterada.

El Ministerio Público Fiscal porteño (MPT) afirmó que “Argentina se encuentra entre los países con más casos de acoso escolar y acoso cibernético del mundo, y ocupa el segundo lugar en Latinoamérica. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022 se detectó un aumento del 20% respecto al informe de 2019/2020.