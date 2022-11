Así fue el momento en el que una mujer atacó a un joven que le hacía bullying a su hijo

La mujer entró al colegio e interrumpió una clase para agredir al alumno. La madre había hecho denuncias y reclamos por acosos a su hijo.

Una mujer ingresó a un colegio, interrumpió una clase y atacó a un alumno que le hacía bullying a su hijo. El hecho ocurrió en una escuela de Río Negro y fue capturado por una estudiante que se encontraba en el salón. La madre había realizado denuncias y reclamos por los acosos que sufría el menor en el colegio.

El hecho se produjo este miércoles en el colegio CEM 1 de la localidad de General Roca en la provincia rionegrina. La mujer ingresó a los gritos preguntando quién era el adolescente que acosaba a su hijo. “Ya les queda un año para egresar, sinvergüenzas de mierda”, lanzó la mujer a los chicos del curso para reclamarle a su hijo que le diga quién era el que lo acosaba. “¿Quiénes son Benjamín?”, le preguntó y agregó: “Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces”.

Ante la pregunta, uno de los jóvenes levanta la mano y dice: “Yo soy, yo soy”. Entonces, la madre se acerca al grito de “¿Qué te pasa a vos con mi hijo?”. Cuando queda frente al joven, le da una trompada con el puño. En ese momento, los compañeros del chico y el propio afectado intervienen. La maestra no pudo intervenir.

Horas más tarde, la mujer habló con los medios y admitió que la situación la desbordó y pidió disculpas. “Voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho. La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo”, dijo en Telefe Noticias.

"A mí lo que me enojó y lo que me llevó a esta situación fue que me presenté muchas veces en el establecimiento pidiendo que a esta situación de acoso, de bullying y de maltrato verbal y físico hacia mi hijo de parte de alumnos de años superiores se le diera un corte definitivo”, agregó.

La mujer alertó que su "hijo iba a explotar o iba a ser lastimado" porque "le pegaron entre cuatro compañeros de cuarto año" y "un día llegó a casa todo ensangrentado". La madre del menor dijo que "esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores”.

Por su parte, desde la institución, el director de la escuela, Lucas Frank, habló con el diario Río Negro y dijo que se trató de un “proceder que no corresponde”. Expresó que "la normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes. No es menor lo que hoy sucedió. Todos los actores deben cumplir con la normativa vigente”. La escuela evalúa la posibilidad de solicitar la separación del colegio del hijo de la madre agresora con el fin de evitar futuras agresiones.