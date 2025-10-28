Jubilados: el Gobierno oficializó el bono de $70.000 para noviembre

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes un nuevo bono previsional de $70.000 en el mes de noviembre destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. La medida se oficializó a través de un decreto y se trata de un monto que no fue actualizado.

A quiénes corresponde y cómo será la acreditación del bono

El otorgamiento del bono fue confirmado mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y será abonado de forma automática a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.

El documento oficial, especificó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”. Además, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.

En tanto, "para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono".

Esto significa que aquellos que perciban un importe superior a $333.150 pero queden por debajo de los $403.150, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra. Por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $53.150 para alcanzar el monto.

Cómo quedarán los montos en noviembre con el nuevo bono

El beneficio se complementa con el incremento del 2,1% que ANSES había anunciado días atrás, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC. De esta manera, con estas actualizaciones, los montos a cobrar en noviembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.052,70 más el bono de $70.000, totalizando $403.052,70.

Jubilación máxima: $2.241.129,34.

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 más bono de $70.000, total $336.442,16.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 más bono de $70.000, total $303.136,88.

En este sentido, el texto oficial detalló que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.

En este sentido, el Decreto apuntó que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta octubre de 2025, inclusive”. Y enfatizó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.