Fuertes imágenes: barras bravas de Vélez saquearon una estación de servicio

La Seguridad tomó diferentes medidas para evitar vandalismo y saqueos, un accionar repetido de los barras en el interior del país. No hay ningún detenido de Vélez.

La barra brava de Vélez Sarsfield fue noticia en las últimas horas luego de que, a través de las cámaras de seguridad, se captara el momento en el que saquearon una estación de servicio ubicada en San Pedro -provincia de Buenos Aires- tras asistir al partido por cuartos de final por Copa Argentina, ante Independiente, en la provincia de Jujuy. Según informan especialistas, es una nueva "moda" adoptada por estos grupos al realizar viajes al interior del país para disputar partidos de esta competencia.

En las imágenes se observa como los micros en los que viajaba la barra del "Fortín" se detienen frente a la estación de servicio en lo que se suponía era una parada técnica, para pasar por el baño o realizar alguna compra de alimentos, y luego emprender el camino de regreso a Buenos Aires. En su lugar, a cara descubierta, ingresaron y saquearon el minishop. Mientras algunos tomaban los productos de las góndolas, otros distrajeron al personal y minutos después, se retiraron sin pagar.

Más allá que nadie notó el accionar en el momento, ocurrido a plena luz del día, todo quedó filmado por las cámaras y aunque se hizo la denuncia, todavía no hay ningún detenido. Si bien en un principio se observa como ingresan cuatro o cinco personas, a lo largo de los minutos de la grabación se contabilizan al menos 30 personas tomando los productos de las heladeras y diferentes estantes.

Cabe resaltar que no es la primera vez que ocurre un hecho de este estilo. Meses atrás, cerca de 70 barras de Gimnasia y Esgrima La Plata atacaron un negocio en Rafaela (provincia de Santa Fe) luego de disputar su partido por el mismo torneo vs. Flandria. Denuncias similares se registraron en Córdoba -tras el triunfo de Banfield sobre Gimnasia de Jujuy- y en Mendoza, donde la barra de Independiente de Rivadavia robó la recaudación y los tickets de los partidos.

Frente a esta situación que se repite en las diferentes provincias, el periodista Gustavo Grabia confirmó en Infobae que la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA) se reunió la semana pasada con la secretaria de Energía, Flavia Royón y, entre otros reclamos, pidió que se tomen determinaciones y que implementen un plan de acción para proteger de robos y vandalismos a las diferentes estaciones de servicio a lo largo y ancho del territorio.

"Lo planteamos pero no hubo un plan concreto de acción. Ellos dicen uqe no se puede poner una policía por cada estación de servicio en rutas de todo el país y nosotros lo entendemos, pero también les hicimos saber que no pueden repetirse estos hechos", dijo a Infobae Gabriel Bornoroni, presidente de CECHA. Y sumó: "Les ofrecimos que los patrulleros que andan haciendo ronda por la zona en forma constante tengan un tiempo para detenerse y usar los servicios de las estaciones como forma disuasiva".

De todas maneras, Bornoroni remarcó: "Lo mejor sería que se planifique determinadas paradas de antemano y que allí haya seguridad, pero bueno, no se pudo. Confiamos en que después del reclamo situaciones como las que se vivieron en San Pedro no se repitan". Lo que sí estableció la seguridad en el resto de los partidos fue un operativo conjunto en todas las provincias por donde pasaros las barras de quienes disputarían la Copa Argentina: Santa Fe, Córdoba (Talleres), San Luis y Mendoza (para La Doce y la barra de Quilmes); La Rioja (Los Borrachos del Tablón) y Catamarca (Patronato); y Entre Ríos, Corrientes y Chaco (Independiente).