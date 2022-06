Alud en Bariloche: la obra del hotel estaba suspendida por irregularidades desde octubre

Desde el Ejecutivo habían realizado una inspección y constataron que el SUM a construir triplicaba lo aprobado. Hay tres muertos y cinco heridos.

El alud de barro que afectó al Hotel Bustillo dejó un saldo de tres muertos -todos de nacionalidad uruguaya- y un total de cinco heridos, según confirmaron este jueves desde la Municipalidad de Bariloche. Además, en dicho informe, señalaron que la obra se encontraba suspendida desde octubre del año pasado por diferentes irregularidades en la construcción, ya que no se condecía con el proyecto previamente avalado por el Ejecutivo.

Fue el jefe de Gabinete de la ciudad, Marcos Barberis, quien contó que la empresa Villa Huinid -propietaria del predio- tenía un proyecto para construir un Salón de Usos Múltiples (conocido como SUM) de 935 metros. Dicho proyecto fue aprobado durante el 2013 pero recién se inició en la pandemia. "En octubre, el profesional a cargo presentó un trámite de renuncia a la obra. En ese momento, el municipio hizo una inspección y se constató que hay una platea de mayores dimensiones", explicó.

A partir de esto, se observó que algunas cuestiones "no eran las aprobadas en el proyecto original" y, por ese motivo, desde el Ejecutivo no aceptaron la renuncia del arquitecto hasta que no se ordenara la documentación. Sobre esto, Barberis detalló en diálogo con Radio Seis: "Pasaron de un SUM de 935 metros a un complejo de más de 3000 metros, con un movimiento de tierra superior al autorizado con una losa mayor". Luego, se elevó el expediente al Tribunal de Faltas y se le informó a la empresa que debía presentar un proyecto desde cero para obtener una nueva licencia.

Más allá de lo dictaminado por el Ejecutivo de Bariloche, la construcción siguió adelante. "Al momento de paralización estaba en un estado y hoy tiene un cierto grado de avance que lo definirá la Justicia, pero tiene un cierto grado de avance", dijo el jefe de Gabinete. Según el diario Río Negro, dicho hotel es un complejo con dos edificios y decenas de cabañas y departamentos en una barranca ubicados desde la avenida de los Pioneros hasta la avenida Exequiel Bustillo.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes, a tres kilómetros del centro de la ciudad. Por las intensas lluvias, se desprendió un bloque de barro, piedras y ramas que ingresó al interior de dicho complejo y afecto a las habitaciones. Según informó el comisario Marcelo Gustavino, jefe de la Unidad 27, el alud ingresó por la parte posterior del hotel y parte del desprendimiento entró por el primer piso hacia la planta baja.

Sobre la cuestión climática, Barberis sostuvo: "Con la cantidad de milímetros llovidos, como está el cambio climático en la ciudad y en el mundo, viendo los árboles que se habían salido, se veían las raíces totalmente débiles de los árboles, eso colabora a una caída de tierra". Y detalló: "La cantidad de agua que corría en los desagües pluviales era muchísima, ahora llegan informes de que había problemas de corriente aérea, presión atmosférica, un montón de cosas que estamos recabando. Fue totalmente diferente a la lluvia de todos los días".

Las víctimas fueron identificadas como Alba González Giovanelli y su esposo, Orlando Casella. Los cuerpos fueron encontrados en la habitación del hotel Huinid Bustillo esta madrugada, cubiertos por lodo. Fueron trasladados a la morgue local para la realización de la autopsia.

Por otro lado, la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, enfatizó: "No deja de ser una noticia shockeante, triste, hoy nos tiene abocados a las tareas de acompañamiento y contención y condolencias a la gente afectada": Pero a pesar de la tragedia, aseguró que "la gente ya ha hecho reservas concretas" y que "no ha habido cancelaciones" por lo cual cree que "igual Bariloche va a tener su temporada de invierno".