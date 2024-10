Día de la Madre: las mejores promociones con reintegros de hasta el 50% en compras.

El próximo domingo 20 de octubre se festeja el Día de la Madre en Argentina y el Banco del Sol, banco digital de Sancor Seguros, ofrece promociones especiales a sus clientes con descuentos y beneficios exclusivos que podrán usarse durante todo octubre. Un repaso por las ofertas de reintegros en increíbles marcas y negocios.

Con motivo del lanzamiento de su tarjeta de crédito, Banco del Sol ofrece un 50% de reintegro en la primera compra realizada. Asimismo, hasta el 30 de octubre, los clientes pueden acceder a 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Musimundo y a 18 cuotas sin interés en Dexter, Moov, Stock Center, Crocs, Top Sport, Chelsea, SevenSport y Exit. Además, abonando con la misma tarjeta, hay 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market, y también en Mercado Libre los días jueves.

En cuanto a los beneficios con la tarjeta de débito, Banco del Sol ofrece un 20% de descuento todos los jueves y viernes en Farma Plus y los miércoles en Farmacity y Simplicity. Ambos con tope de reintegro de $4000 por mes. A su vez, para maximizar las finanzas y disfrutar de la experiencia bancaria, hay beneficios especiales disponibles únicamente con MODO desde la App o con Banco del Sol desde MODO:

Lidherma: Los clientes podrán acceder a un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés todos los días jueves. Tope de reintegro $12.000 por mes; promoción válida hasta el 29/11/2024.

Top Farma: Todos los viernes hay un 20% de reintegro. Tope $4.000 por semana; válida hasta el 25/10/2024.

Vacalín: Viernes, sábados y domingos hay un 30% de reintegro. Tope $6.000 por semana; vigente hasta el 25/10/2024.

Selma: Todos los miércoles 35% de reintegro. Tope $8.000 mensuales; válida hasta el 30/10/2024.

Beer Market: Todos los días 25% de reintegro. Tope $10.000 por mes. Vigente hasta el 19/10/2024.

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.bancodelsol.com/beneficios. Banco del Sol continúa adaptando su oferta a las necesidades de sus clientes, brindando soluciones financieras innovadoras y accesibles en todo el país.

Este año el Día de la Madre cae el domingo 20 de octubre. ¿Por qué en esa fecha? Originalmente, este día se celebraba el 11 de octubre, fecha que conmemoraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María, una fecha católica muy importante.

En 1931, el Papa Pío XI decretó el 11 de octubre a la "Divina Maternidad de María" en conmemoración de que en 431 el Concilio de Éfeso proclamó a María como la "Verdadera Madre de Cristo". Sin embargo, para facilitar la participación de las familias, se decidió mover la fecha al tercer domingo de octubre, que continúa vigente hasta hoy. Alrededor de 40 países lo celebran el segundo domingo de mayo, en homenaje de María, madre de Jesús de la religión católica. Entre ellos están Brasil, Chile, Colombia, Perú, Alemania, Estados Unidos, Australia, Austria y Japón. En tanto, España lo hace el primer domingo de mayo.

Cuál es el origen del Día de la Madre

El Día de la Madre tiene una historia interesante que se remonta a varios siglos atrás y que involucra distintas culturas y tradiciones. En su forma moderna, esta celebración fue impulsada principalmente por una mujer llamada Anna Jarvis, quien en 1908 promovió el primer homenaje oficial en los Estados Unidos. La idea de Jarvis era crear un día especial para reconocer el amor y los sacrificios de las madres. Hoy la tradición se mantiene y el Día de la madre, en Argentina y en el resto del mundo, es una buena oportunidad para agradecerle a nuestras madres, llenarlas de amor y por qué no darle algún buen regalo.