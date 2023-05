Bahía Blanca: dos hombres deberán ir presos por cazar ñandúes

Dos hombres cazaron ñandúes sin autorización en un campo bonaerense. Tuvieron un juicio abreviado y deberán enfrentar una pena.

Dos hombres fueron condenados en un juicio abreviado a la pena de 8 y 6 meses de prisión acusados de cazar ñandúes, animales de captura prohibida, en un campo de la localidad bonaerense de Médanos y sin autorización en junio del 2021.

El juzgado Correccional 4 de Bahía Blanca, en el marco de una causa a cargo de la Fiscalía 20, condenó a Mauro Federico Rinaldi a la pena de 8 meses de prisión y a José Irineo Duarte a 6 meses. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que "Rinaldi fue condenado por el acopio de piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o depredación, ya que acumulaba plumas de ñandú en la casa".

Según el expediente judicial, el 6 de junio de 2021, Rinaldi y Duarte, con la presunta participación de una tercera persona, cazaron dos ejemplares de ñandú dentro de un campo ubicado en cercanías de la localidad de Médanos, en el partido de Villarino. "Los imputados no contaban con autorización del dueño del campo para entrar y, cuando fueron interceptados, tenían ocho perros de caza raza galgo y dos ejemplares ñandúes muertos", agregaron.

Asimismo, las fuentes señalaron que también un día después, en la casa de Rinaldi ubicada en Médanos, los investigadores encontraron plumas de ñandúes que estaban almacenadas dentro de un galpón.

En el marco de la resolución del Juzgado en lo Correccional además se ordenó la inhabilitación especial para la caza, transporte, almacenamiento, industrialización o comercialización de fauna, para Rinaldi por el plazo de 1 año y 4 meses y para Duarte por el término de 1 año.

Rescatan a dos tigres de bengala en Balcarce

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, —a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA)— y la organización mundial Four Paws articulan la liberación de dos ejemplares de tigre de Bengala que se encontraban en cautiverio en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Balcarce. Los felinos fueron trasladados ayer por la tarde, vía terrestre, hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde viajan hacia el santuario Al Ma'wa for Nature and Wildlife en Jordania, lugar apropiado para este tipo de especie.

Agentes de la Policía Federal de la División Unidad Operativa de Mar del Plata partidiparon del operativo. Tras la orden de allanamiento dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar Del Plata, a cargo del doctor Santiago Inchausti, los agentes lograron el rescate y evacuación de los felinos.