Persecución y choque en Panamericana hoy: 3 muertos y un herido grave

El choque fue entre un automóvil y un camión en el kilómetro 33,7 del ramal Campana de la autopista. El auto estaba siendo perseguido por la policía.

Tres muertos, dos hombres y una mujer, y un herido grave que está hospitalizado como consecuencia de un choque entre un automóvil y un camión en el ramal Campana de la autopista Panamericana. El primero de esos rodados estaba siendo perseguido por la policìa, informó la concesionaria Ausol. El siniestro se produjo alrededor de las 6 de esta mañana en el kilómetro 33,7 de la ex ruta nacional 9, a unos 150 metros del peaje troncal, cuando un automóvil Volkswagen Vento se incrustó en la parte trasera de un camión.

Según confirmaron fuentes policiales a El Destape, el automovil ,que iba con 4 ocupantes, eludió un control en Tigre y escapó por Panamericana, siendo perseguido por móviles de la Policía Bonaerense. Luego, pasó el peaje y ciento cincuenta metros después se chocaron contra un camión estacionado.

Esta mañana habló uno de los choferes del camión, quien se despertó por el impacto del auto a las 4:20 de la madrugada. Según indicó a la prensa, en ese momento los miembros de la policía le dijeron que eran delincuentes y que los estaban persiguiendo desde el lado de Bancalari. También contó que pudo identificar a un hombre y a una mujer, ambos fallecidos.

La presunta madre de uno de los 4 accidentados llegó al lugar del accidente y afirmó que su hija le había mandado un mensaje a las 4:30 de la madrugada diciéndole que los estaba persiguiendo la policía y que no entendía el motivo. "No se si mi hija está viva o muerta. La ubicación me marcó el peaje, por eso vine", reconoció la mujer.

Personal de los bomberos voluntarios de General Pacheco concurrieron al lugar, junto con personal policial y de la empresa Ausol, y constataron que cuatro personas iban a bordo del vehículo, de los cuales tres se encontraban fallecidas. Minutos antes de las 7.30 de la mañana, el tránsito vehicular era desviado hacia la colectora, mientras los bomberos continúan con los trabajos para retirar los cuerpos del automóvil. Hasta el momento, la fiscal de turno del Departamento Judicial de San Isidro y los peritos continúan analizando los hechos.