El plan B de los hinchas en 9 de julio: "Nos vamos para Ezeiza”

Con el pasar de las horas y con una autopista 25 de mayo en la que ya no entra ni un alfiler, los hinchas no se resignan y quieren ver a los jugadores. “No perdemos las esperanzas”, dicen.

Primero fue la confusión de por dónde entrarían a 9 de julio, por el Norte o por el Sur, luego la certeza que llevó a la marea humana a iniciar la procesión hasta la autopista 25 de mayo y, finalmente, una mezcla de decepción, determinación y una alegría que nada parece poder hacer desaparecer. Es casi imposible que la Selección pase -aunque sea de costado- pero esto sigue y hay que buscar otras opciones.

“Es un caos pero no nos arrepentimos de venir. Además, no perdemos la ilusión de verlos….Nos podemos tomar el Roca y vamos a Ezeiza, tienen que volver ahí”, propuso Melina de Glew a sus dos amigas con las viajó esta mañana bien temprano desde Longchamps. Tienen 25 años y no tienen dudas que acá, hoy, esto no se acaba.

Casi sobre la autopista 25 de mayo, sobre Lima, nadie se anima a irse aún pero todos están analizando qué hacer. En el medio de esa incertidumbre, tres aviones de la Fuerza Aérea pasan y vuelven a pasar, tapando por un momento los incesantes cantos, gritos y hasta el ocasional himno nacional que estalla entre los hinchas. Es lo único que emociona tanto como “Muchachos”, la banda sonora nacional de este Mundial.

Más en el centro de 9 de julio, otro grupo de amigos, pero de Berazategui, también tratan de aferrarse a la esperanza de que los festejos seguirán y podrán decirle a Messi, en la cara, lo que los 47 millones le está gritando hace semanas: “Te amo”.

“Es feriado, así que nos quedamos todo lo que sea necesario”, prometió Cristian de 25 años. A su lado, Ezequiel agregó: “El domingo nos quedamos hasta las 3 de la madrugada, así que lo importante es que al menos lo intentamos”.

Como Ezequiel, muchos de los que celebraron también en el Obelisco el domingo coinciden en que este martes “la locura es mayor”. Además, “el domingo era solo celebrar, ahora esta la expectativa de verlos a los jugadores”, destacó el joven, que intenta sin éxito conectarse con su papá que salió aún más temprano que el para garantizarse un buen lugar para ver a la selección: “esta más manija que yo y el ya fue campeón dos veces”.