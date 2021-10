WhatsApp 2021: qué pasa con tu celular si no aceptás antes del 6 de noviembre

Qué pasará con tu celular si no aceptás las nuevas condiciones de uso de WhatsApp antes del 6 de noviembre de 2021.

Cada algunos meses, WhatsApp suele cambiar y actualizar sus condiciones, por lo cual si sus usuarios a lo largo del mundo no se adecúan a ellas la aplicación de mensajería instantánea más popular en la actualidad a nivel global podría quedar sin efecto y, por lo tanto, inutilizable. Por eso, es muy importante aceptar lo más rápido posible los nuevos acuerdos de la app para poder seguir aprovechándola día a día sin ningún tipo de problema.

En esta oportunidad, habrá que ajustarse entonces a los nuevos términos de uso de WhatsApp antes del sábado 6 de noviembre de 2021 para no tener inconvenientes. Por lo tanto, es clave conocer qué puede llegar a pasar con el teléfono celular en el caso de no hacerlo.

Qué pasa con tu celular si no aceptás las nuevas condiciones de uso de WhatsApp antes del 6 de noviembre de 2021

En el primer lugar, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo en la actualidad empezará a restringir las cuentas de aquellas personas que sean menores de edad. Es decir, si todavía no cumpliste los 16 años no podrás usar la app, a menos que tu padre te lo autorice. Si no lo conseguís, tu perfil será cerrado y, con ello, perderás todas las conversaciones. De esta manera, el objetivo de Facebook es proteger a los más pequeños, quienes en gran medida no tienen el control de sus papás.

Además, WhatsApp nuevamente les repetirá a todos los que no aceptaron sus políticas y condiciones en ocasiones anteriores un mensaje o recordatorio para que esa información sea utilizada por sus empresas y así ellas puedan segmentar sus publicidades. Al respecto, el portal especializado Xatakamovil detalla que la “nueva privacidad permite que los comercios alojen sus tiendas en la plataforma de la aplicación (servidores de Facebook), se comuniquen con los usuarios para darles información sobre sus productos y dichos usuarios puedan abrir conversaciones en WhatsApp a partir de los anuncios en Facebook”.

En un tercer y definitivo término, tus conversaciones serán limitadas y no podrás enviar ni recibir mensajes con la normalidad con la que lo hacías antes, aunque sí se verán las notificaciones como consecuencia.

Qué puedo hacer si tengo problemas con WhatsApp

Si necesitás reportarlos, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También podés hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si precisás llevar a cabo una consulta más general y no tan urgente, podés rellenar un formulario en el que simplemente deberás colocar tu número de teléfono además del código de tu región y, luego de haberte identificado, habrá que escribir un breve mensaje con la descripción de la consulta en cuestión.