En medio de la ola de calor que afecta particularmente a jubilados y pensionados, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos del mes de enero de 2025, que implica un aumento del 2,43% previamente anunciado por el gobierno de Javier Milei. Dicho incremento beneficia a jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones familiares, quienes también recibirán bonos adicionales según los haberes percibidos.

Este viernes 17 de enero se llevarán a cabo importantes pagos destinados a diversos grupos. Según confirmaron, continuarán los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician aquellos de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad. Por su parte, seguirá la entrega del bono previsional de $70.000 para los jubilados que perciben la mínima, así como para los titulares de PNC y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Quiénes cobran este viernes 17 de enero en ANSES

Jubilaciones y pensiones mínimas

Durante esta jornada calurosa de enero, que superará los 35º según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán sus haberes con el incremento antes señalado. Según se anunció oficialmente, cobrarán aquellos titulares con documentos concluidos en 6 y además, recibirán el bono de 70 mil pesos que se mantiene desde principios del año pasado sin ningún tipo de actualización.

Cómo continúa el calendario

DNI terminados en 7 : 20 de enero.

: 20 de enero. DNI terminados en 8 : 21 de enero.

: 21 de enero. DNI terminados en 9: 22 de enero.

Por su parte, a partir del próximo jueves 23 de enero se iniciará el calendario de pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Cabe recordar que, sin incluir el bono extraordinario pero sí los últimos aumentos, la jubilación mínima alcanzó los $265.907,01; mientras que la máxima, $1.789.302,46.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Por otra parte, luego de que el pasado miércoles las y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) terminaran de recibir sus haberes por parte del organismo nacional -incluidos los 70 mil pesos como bono-, desde ANSES señalan que continúa vigente el pago de las asignaciones familiares para PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciaciones. Dicho pago se abona desde el 9 de enero pasado hasta el 10 de febrero próximo.

Cabe recordar que existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Calendario de pagos para las asignaciones sociales correspondientes

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 6 : 17 de enero.

: 17 de enero. DNI terminados en 7 : 20 de enero.

: 20 de enero. DNI terminados en 8 : 21 de enero.

: 21 de enero. DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación Universal por Embarazo:

DNI terminados en 5 : 17 de enero.

: 17 de enero. DNI terminados en 6 : 20 de enero.

: 20 de enero. DNI terminados en 7 : 21 de enero.

: 21 de enero. DNI terminados en 8 : 22 de enero.

: 22 de enero. DNI terminados en 9: 23 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad: