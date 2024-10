Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 16 de octubre

En medio de un complejo contexto económico, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de octubre 2024. Como todos los meses, los pagos se efectúan según la terminación del DNI de los beneficiarios. Este cronograma, que incluye asignaciones como la AUH y pensiones no contributivas, es fundamental para millones de argentinos y argentinas que dependen de estos ingresos. A continuación, quiénes podrán cobrar este miércoles 16 de octubre de 2024, respetando las fechas establecidas por el organismo.

Quiénes cobran hoy, miércoles 16 de octubre

Cuándo cobro Anses: Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Este miércoles 16 de octubre, Anses continuará con el calendario de pagos del décimo mes del año para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno nacional, por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se confirmó que recibirán un aumento del 4,17% –ajustándose en línea con la inflación de agosto– y llevando la jubilación mínima a $244.320,56; que alcanza los $314.320,56 al incluirse el bono extraordinario de $70.000.

Durante la jornada de hoy, cobrarán sus haberes todos aquellos jubilados y pensionados con su DNI terminado en 5.

Cómo sigue el calendario

DNI terminados en 6 : jueves 17 de octubre de 2024.

: jueves 17 de octubre de 2024. DNI terminados en 7 : viernes 18 de octubre de 2024.

: viernes 18 de octubre de 2024. DNI terminados en 8 : lunes 21 de octubre de 2024.

: lunes 21 de octubre de 2024. DNI terminados en 9: martes 22 de octubre de 2024.



Jubilados y pensionados que cobran un haber mayor al mínimo, por otro lado, comenzarán a cobrar su haber en la semana del miércoles 23 de octubre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Este 16 de octubre también continuarán con el pago a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo. Según indicó Nación, tras la suba oficializada, alcanzarán los $87.815 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $114.127 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

Hoy, las y los beneficiarios con documento terminado en 5 cobrarán sus haberes. Cabe señalar que el monto a percibir para la Asignación Familiar tiene topes por hijo -dependiendo de cuánto es el ingreso familiar- y los valores pueden aumentar si influyen variables como discapacidad. Todos los detalles acá.

DNI terminados en 6 : 17 de octubre.

: 17 de octubre. DNI terminados en 7 : 18 de octubre.

: 18 de octubre. DNI terminados en 8 : 21 de octubre.

: 21 de octubre. DNI terminados en 9: 22 de octubre.



Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

Para las asignaciones por Prenatal y Maternidad, la ANSES estableció que este miércoles 16 de julio cobrarán aquellos beneficiarios con DNI finalizado en 6 y 7.

Asimismo, este miércoles cobrarán su haber los titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) los documentos finalizados en 3.

Asignaciones Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por matrimonio, adopción y nacimiento, podrán acceder a sus haberes este miércoles. Este grupo no se encuentra segmentado por la terminación de DNI, ya que el cobro para todas las terminaciones comenzó el 9 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre. Esto significa que quienes aún no han recibido este beneficio durante este período tienen hasta la segunda semana de noviembre para hacerlo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

De igual manera, aquellos que perciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar este miércoles 16. Al igual que en el caso de las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento, los beneficiarios de pensiones no contributivas no están divididos por número de DNI. El período de cobro de estas asignaciones también abarca desde el 9 de octubre y se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.