Cómo puedo ver mis aportes en ANSES: el paso a paso a seguir

Ahora podés revisar tus aportes previsionales en ANSES de manera online y gratuita.

A través del sitio web de ANSES es posible revisar los aportes previsionales o jubilatorios correspondientes tanto de trabajadores registrados como de monotributistas de todas las categorías. Este trámite es sumamente sencillo y no demanda más de cinco minutos. ANSES proporciona esta alternativa online y veloz con el propósito de que los ciudadanos interesados puedan conocer su trayectoria laboral como trabajadores registrados y diversos aspectos adicionales, tales como los aportes previsionales.

¿Cómo puedo ver mis aportes en ANSES?

El trámite para ver tus aportes jubilatorios en ANSES es totalmente gratuito y se puede hacer 100% digital. Otro beneficio es que este trámite no requiere de autenticación del organismo para tener validez. El paso a paso es el siguiente:

Ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

Cliqueá en la pestaña que dice Trabajo".

Ingresá "Consulta Historial Laboral" para poder ver tus aportes.

Este historial de ANSES provee valiosa información acerca de tu trayectoria laboral. En ella podrás encontrar las declaraciones juradas presentadas por tu empleador, los aportes realizados al sistema de seguridad social en caso de ser trabajador autónomo o monotributista, así como también información correspondiente a las provincias transferidas a la Nación, según corresponda. De esta forma, podrás acceder a una visión completa y detallada de tu historia laboral para poder planificar y tomar decisiones con mayor claridad.

En caso de que en el listado no aparezcan tus aportes, podrás solicitar un "reconocimiento de servicios" el cual te permitirá obtener una resolución que reconocerá tus aportes jubilatorios registrados en todo el país. Para llevar adelante este trámite, deberás presentar una serie de documentos como recibos de sueldo, certificaciones de servicios emitidas por tus empleadores y, en caso de ser necesario, telegramas que hayas enviado a lugares de trabajo que ya no estén activos, donde hayas reclamado por aportes faltantes. De esta manera, podrás garantizar la correcta contabilización de tus aportes y asegurarte un futuro más tranquilo.

¿Qué edad necesito para jubilarme y qué pasa si no tengo los aportes?

Por lo general, para poder acceder a una jubilación, las mujeres deben tener 60 años de edad y los hombres 65 años, además de haber aportado durante 30 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto puede variar según la actividad y características de cada trabajador.

En caso de que luego de cumplir con la edad requerida sigas trabajando, podrás compensar la falta de años de aportes con 2 años de edad en exceso, que compensan uno de servicios faltante. Por ejemplo, si tenés 67 años de edad se requerirán 29 años de trabajo con aportes. Si tenés la mayor parte de tus aportes en relación de dependencia pero no llegás a completar la cantidad requerida, es posible compensar los períodos faltantes si tenés aportes como monotributista o autónomo.

En caso de no poder completar los años de aportes necesarios, se podrá adherir a una moratoria para completar los años faltantes. Para hacerlo, será necesario acudir a la oficina de ANSES al momento de tramitar la prestación y previamente cumplir con una evaluación socioeconómica. Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1/1/1955 al 30/9/1993 y desde los 18 años de edad. La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas.

Si tenés 70 años o más y solo 10 años de aportes, podrás adherirte a la Prestación por Edad Avanzada siempre y cuando de los 10 años de aportes, al menos 5 hayan sido trabajados durante los últimos 8 años anteriores al cese de la actividad, no se hayan realizado tareas en calidad de Servicio Doméstico, no se perciba jubilación, pensión o retiro civil o militar nacional, provincial o municipal y presentes la documentación específica solicitada por ANSES. Por último, si tenés 65 años, no tenés aportes y no cobrás ninguna prestación, podrás tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor.