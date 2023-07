ANSES: cómo saber si cobro el bono de agosto de $20000

La ANSES oficializó los detalles para el bono especial de jubilados que cobrarán durante el mes de Agosto.

ANSES continúa adelante con el cronograma de pagos de julio 2023, incluyendo el tan esperado bono para jubilados y pensionados con ingresos mínimos.

Por eso en este artículo te contamos todos los beneficios disponibles, incluyendo el bono y los préstamos especiales.

¿De cuánto es el nuevo bono de ANSES y quiénes lo cobran?

Durante julio, ya se efectuaron los pagos del segundo bono mensual de refuerzo por un monto de $17.000, mientras que en agosto se abonará el tercero, alcanzando los $20.000. Además, para este grupo de beneficiarios, se encuentran disponibles nuevos créditos que podrán solicitar por un monto de hasta $400.000.

Cabe destacar que los beneficiarios de las PNC, exceptuando a las madres pensionadas de siete hijos, así como aquellos que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), serán quienes perciban este monto extra. Es importante tener presente que la liquidación de los haberes de estos beneficiarios se extenderá hasta el día 21 de este mes.

Para conocer si se tiene derecho a recibir el bono de ANSES, es fundamental realizar un sencillo trámite en la web oficial del organismo.

Los beneficiarios deberán acceder a www.anses.gob.ar/consultas/fecha-y-lugar-de-cobro y completar los datos requeridos, incluyendo el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez realizado el proceso, la página brindará toda la información consultada, permitiendo a los beneficiarios estar al tanto de sus pagos y acceder a los beneficios que les correspondan.

¿Cuándo se cobra el nuevo bono de ANSES?

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 1 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 2 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 3 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 7 de agosto

Jubilados y pensionados

DNI terminados en 0: martes 8 de agosto

DNI terminados en 1: miércoles 9 de agosto

DNI terminados en 2: jueves 10 de agosto

DNI terminados en 3: viernes 11 de agosto

DNI terminados en 4: lunes 14 de agosto

DNI terminados en 5: martes 15 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 16 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 17 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 18 de agosto

¿Cómo solicitar el crédito para jubilados y pensionados de ANSES?

Los créditos ofrecidos por ANSES están destinados a diversas finalidades, tales como la compra de electrodomésticos, la realización de refacciones en el hogar o incluso para emprender un viaje turístico.

En cuanto a los montos disponibles, los jubilados y pensionados podrán acceder a préstamos de hasta $400.000, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) podrán obtener créditos de hasta $150.000.

¿Quiénes están habilitados a tramitar el nuevo crédito de ANSES?

El acceso a este beneficio está dirigido tanto a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranas y Veteranos de Guerra.

Para poder acceder al crédito, los interesados deben cumplir con dos requisitos fundamentales: residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el plazo del crédito. Además, deberán presentar su DNI y el número de CBU de una cuenta propia.

En cuanto a los montos y plazos, los créditos oscilan entre $5000 y $400.000, y los beneficiarios pueden optar por pagarlo en 24, 36 o 48 cuotas. Es importante mencionar que el monto de las cuotas no debe superar el 30% del ingreso mensual del solicitante. Una vez aprobado el crédito, el dinero será depositado en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los 5 días hábiles.

Para aquellos que perciben PNC y PUAM, también existe la posibilidad de solicitar estos préstamos. Los titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos, así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos, pueden acceder a montos que van desde $5000 hasta $150.000, con opciones de pago en 24, 36 o 48 cuotas que no deben exceder el 20% de sus ingresos mensuales. Del mismo modo, el dinero será depositado en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo de 5 días hábiles.

La documentación y requisitos para obtener estos créditos son idénticos a los exigidos a los jubilados y pensionados, lo que simplifica el proceso para todos los beneficiarios que deseen acceder a esta línea de préstamos de ANSES.