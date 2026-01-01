Más de 20 personas resultaron heridas en la Ciudad por el uso de pirotecnia

Más de 20 personas resultaron heridas en la Ciudad de Buenos Aires durante los festejos por Año Nuevo, en incidentes vinculados al uso indebido de pirotecnia, según informaron fuentes oficiales. En total, 22 personas fueron atendidas en distintos hospitales porteños por lesiones ocasionadas durante la madrugada del 1° de enero.

La mayor cantidad de casos se registró en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde ingresaron 12 pacientes con heridas en los ojos provocadas por pirotecnia. Dos de los lesionados son menores de 15 años y todos los casos fueron de carácter ambulatorio. En el Hospital Oftalmológico Lagleyze, en tanto, se atendió a otros dos pacientes con lesiones leves.

Por su parte, el Hospital de Quemados asistió a ocho personas con heridas provocadas por pirotecnia, cuyas edades oscilaron entre los 9 y los 25 años. De acuerdo con el parte oficial, todos los pacientes fueron tratados de manera ambulatoria y dados de alta. Solo uno de los casos presentó una lesión de mayor gravedad, aunque no fue necesaria la internación.

Desde el Gobierno de la Ciudad recordaron que está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible, una medida que apunta a preservar la salud de adultos mayores, bebés y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de prevenir daños en animales y en el ecosistema.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó la decisión oficial a través de sus redes sociales y sostuvo que la medida “responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, al tiempo que destacó su impacto en la reducción de riesgos para la población y el ambiente.