La ANMAT prohibió una importante marca de alcohol etílico

Este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó un anuncio en el Boletín Oficial que encendió las alarmas en la sociedad. Con el fin de proteger la salud de los ciudadanos que residen en la Argentina, se prohibió la comercialización y utilización de una marca de alcohol etílico que no cuenta con los requisitos necesarios.

De acuerdo a la Disposición 2386/2021 publicada, se estableció la prohibición del "uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto rotulado como: 'Alcohol Etílico 96°- ALCOHOL- USO MEDICINAL CALIDAD FARMACOPEA ARGENTINA, CONT. NETO 500 ml INDUSTRIA ARGENTINA, elaborado y fraccionado por Alcohol Argentina, Empresa B Certificada, Establecimiento habilitado por Resolución ANMAT 601/91, Legajo N° 9641'". ¿El motivo que dieron en dicha entidad? Se trata de "un medicamento falsificado".

La intervención de la ANMAT se inició a raíz de una consulta que realizó un particular sobre el producto, cuya marca se llama "Alcohol Argentina", no cuenta con las habilitaciones necesarias por la autoridades. En tanto, la Dirección de Gestión de Información Técnica resaltó que el legajo N° 9641 no pertenece a ninguna firma habilitada por el mencionado organismo.

El Departamento de Control de Mercado también coincidió con la disposición. Es que el producto resulta completamente peligroso y atenta contra la salud de los habitantes del territorio argentino, ya que se desconocen los orígenes y las condiciones en las que el mismo se elaboró.

Las recomendaciones de la OMS para el uso adecuado de alcohol:

De acuerdo a lo expuesto en la disposición de la ANMAT, y teniendo en cuenta la situación sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, "la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el lavado de manos en forma frecuente para evitar la propagación del virus y la posible infección. Por lo tanto, "aconsejó -en caso de imposibilidad-, el uso de una solución desinfectante a base de alcohol en un 70% (setenta por ciento) y un 30% (treinta por ciento) de agua".

Hasta el momento, y según indican en la OMS, "en la actualidad la desinfección con productos a base de alcohol es el único medio conocido para desactivar de manera rápida y eficaz una gran diversidad de microorganismos potencialmente

nocivos presente en las manos".