La ANMAT prohibió el consumo de un falso dulce de leche Havanna

La decisión fue confirmado por medio de una disposición publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Hay alerta pora venta del dulce de leche de Havanna y piden no consumirlo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el consumo y venta de un dulce de leche falso de la reconocida marca de alfajores, Havanna. Desde el organismo estatal expusieron los dos potes de dulce de leche para que la comunidad diferencia cuál es el original y cuál es el falsificado.

La decisión fue confirmada a través de la Disposición 1037/2022, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en donde se detalla la prohibición de “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto falsificado en cuyo rótulo luce: ‘Dulce de leche libre de gluten marca Havanna, RNPA Nº 02-514559, RPE Nº 02-030322, Insc SENASA 84-04510, presentación: envase de cartón, en cuya tapa posee un sello con la identificación Riviere e Hijos S.A., Ind. Arg. PAMS 02-349454′”.

Prohibición dulce de leche Havanna by Gimeluz Figueroa on Scribd

Según detalló el organismo de control, la prohibición se debe a que se trata de "un producto falsificado, por carecer de registros y por estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo un registro de producto inexistente y por consignar el logo de Alimento Libre de Gluten con la leyenda ‘SIN TACC’, resultando ser en consecuencia productos ilegales”.

Cuál es la diferencia entre el dulce de leche original y el falso

Desde la ANMAT expusieron la imagen de los dos potes de dulce de leche para que los usuarios puedan identificar los adulterados. Cabe destacar que los falsificadores utilizaron los mismo colores característicos de Havanna para confundir a la población. Sin embargo, una característica para diferenciar es que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero de 2020; en cuanto al rotulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Havanna SA son de polipropileno.

En tanto, según explica la disposición se iniciaron las actuaciones luego de “una denuncia del legítimo elaborador” en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires. “El denunciante tomó conocimiento a través de consumidores que en al menos cuatro comercios de una feria de la ciudad de Iguazú de la Provincia de Misiones detectaron la venta de potes de cartón con aparentes características normales de identificación, envasado y rotulación, e indica, que el producto investigado no es de elaboración ni propiedad de la firma Havanna SA”.

“El producto falsificado se identifica con una versión de rotulo anterior al que se utiliza actualmente, ya que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero de 2020; en cuanto al rotulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Havanna SA son de polipropileno, en lo que concierne al fechado no se corresponde con la nomenclatura que utiliza la firma (“Venc: dd/mm/aaaa”) y el producto falsificado (Vto: dd/mes/aaaa); en cuanto a la dirección de email del servicio de atención al cliente que indica el rotulo del producto ilegitimo ya no existe (customerserv@havanna.com.ar) y la real es sac@havanna.com.ar. En referencia a la vida útil del legítimo producto, manifiesta que es de 75 días, por lo que al encontrarse discontinuado desde febrero de 2020 resulta imposible que el producto esté vigente”, detalla la disposición.

Asimismo, desde Havanna alertaron que la firma falsificadora vendió el producto como “sin TACC”, por lo que “resulta peligroso para el consumo de la población celíaca”.

“El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13, 1383 bis y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por ser un producto falsificado, por carecer de registros y por estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo un registro de producto inexistente y por consignar el logo de Alimento Libre de Gluten con la leyenda ‘SIN TACC’, resultando ser un producto ilegal”, remarcó la ANMAT.