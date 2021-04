La ANMAT prohibió el consumo de un aceite de oliva: cuál es

Este martes 13 de abril, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó una publicación en el Boletín Oficial que captó la atención de aquellos consumidores de aceite de oliva. La entidad, que tiene como objetivo proteger la salud de aquellas personas que habitan en suelo argentino regulando los productos, prohibió la comercialización y consumo de una marca.

A través de la Disposición 2795/2021, la ANMAT prohibió la "elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto 'Aceite de Oliva Virgen Extra, marca GreenOleo, Gourmet, RPE 06-096841, RNPA Expte 6526-825745-02, Envasado por: Bernardo Mendiola, Jensen 696, San Rafael, Mendoza'".

¿Los motivos por los cuales no habilitó la comercialización y el uso del aceite de oliva? De acuerdo al organismo, carece "de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RPE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

En el considerando publicado, se detalló que un consumidor del aceite de oliva realizó una consulta en el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la comercialización de dicho aceite. Por eso, dicho organismo acudió a la Dirección de Bromatología de la provincia de Chaco para chequear si el producto se encontraba autorizado.

Finalmente, “la Dirección de Bromatología de la provincia de Chaco informó que el RPE y el RNPA son inexistentes, y la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza informó que la razón social que figura en el rotulo del producto es inexistente” y luego la ANMAT determinó que el aceite de oliva no reunía los requisitos y aprobaciones necesarios para ser consumido.

Las otras dos marcas de aceite de girasol que la ANMAT prohibió

Hace algunos días, por medio de la Disposición 2374/2021, la ANMAT prohibió la comercialización y el consumo de dos aceites: se estableció que las marcas “Aceite de Girasol - aceites comestibles marca ‘El Ñato’, Elaborado en Bs. As. ZONA NORTE, Bs. As. ACEITERA FG” y el “Aceite de girasol, marca El Chingolo” no puedan ser compradas, vendidas ni consumidas, ya que se confirmó que el RNPA y el RNE que figuraban en el producto eran inexistentes..