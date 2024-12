Alerta: ANMAT prohibió la fabricación y comercialización de salsas dulces de maíz y miel

El informe de ANMAT donde prohibió la fabricación y comercialización de varias marcas de salsas de miel y maíz.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la fabricación y comercialización de varias marcas de salsas dulces de maíz y miel. La disposición se vio en el Boletín Oficial del jueves 12 de diciembre y se brindaron todos los detalles vinculados a la investigación realizada por el organismo.

El origen del caso se dio luego de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) notificó que las salsas dulces de maíz y miel de las marcas La Carolina, San Isidro y Las Lilas podrían estar en infracción. Esto se informó a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA).

El Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) determinó que los productos estaban vencidos o inactivos. Esto quiere decir que sin un registro válido, no se puede garantizar que los productos sean elaborados bajo condiciones seguras ni que cumplan con las normas exigidas. Sumado a eso, las etiquetas de los productos mostraron información falsa, como por ejemplo, números de registros que ya no están vigentes. Es por eso que la ASSAL tomó muestras de los productos en comercios de Arroyo Seco, Santa Fe y confirmó que los registros no eran válidos y que los productos estaban falsamente etiquetados.

De esta manera, ANMAT los consideró ilegales y prohibió la elaboración, distribución y venta de estos productos en toda Argentina tanto en tiendas físicas como en línea. La decisión de la entidad tuvo como objetivo proteger la salud pública, ya que no se puede garantizar que estos productos sean seguros debido a la falta de trazabilidad y control.

Alerta: ANMAT prohibió un reconocido jabón líquido para lavar la ropa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un reconocido producto que no cumple con las regulaciones establecidas. Se trata de un jabón líquido apto para lavarropas y lavado a mano, cuyo uso, venta, promoción y distribución fue cancelado en todo el país.

El Boletín Oficial del martes 24 de septiembre registra un informe de la ANMAT para dar a conocer qué producto fue prohibido por ser considerado ilegal. En primer lugar, una persona presentó una queja sobre un jabón líquido blanco que se vende en plataformas online. El producto en cuestión es el jabón líquido blanco "Más Vida", promocionado como "hipoalergénico, ecológico, sin parabenos ni conservantes, y apto para lavarropas automáticos y lavado a mano".

La entidad se encargo de investigar y descubrió que este producto no está registrado oficialmente. Además, el envase no tiene la información obligatoria sobre el establecimiento que lo fabrica, lo cual es un requisito legal. Debido a que no se sabe cómo se fabrica este jabón ni si es seguro para los usuarios, ANMAT decidió prohibir su uso, venta, promoción y distribución en todo el país y en plataformas digitales con el objetivo de proteger a los consumidores.

Cabe destacar que ANMAT tiene la autoridad para hacer esto basándose en las leyes vigentes enmarcadas en el Decreto 1490/92. Además, otros departamentos de la organización revisaron el caso para asegurar que se cumplieran los procedimientos. De esta manera, el jabón líquido blanco "Más Vida" ya no se comercializará ni se promocionará.