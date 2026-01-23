Inauguran un parque acuático en Córdoba: cómo es "Infinito water park"

Infinito Water Park abrió sus puertas el 15 de enero como parte de un desarrollo integral que combina recreación, servicios y espectáculos

La provincia suma una propuesta de alto impacto con la apertura del parque acuático más grande del país. Infinito Water Park amplía la oferta de entretenimiento y se posiciona como un atractivo clave para el turismo regional y nacional. El proyecto apuesta a experiencias integrales, conectividad estratégica y servicios pensados para una jornada completa.

Un nuevo parque acuático de escala nacional

El complejo abrió sus puertas el 15 de enero y marca un hito para el verano cordobés. Concebido con estándares internacionales, Infinito Water Park se integra a una visión de largo plazo orientada a fortalecer la matriz turística y recreativa de la provincia. La propuesta no se limita a la temporada estival: busca consolidarse como un polo de actividades durante todo el año.

El parque forma parte de Infinito Open, un desarrollo integral que se ejecuta por etapas e incluye un Open Mall y un Arena destinada a espectáculos y eventos. Esta planificación apunta a crear una nueva centralidad urbana, combinando entretenimiento, servicios y experiencias para públicos diversos.

Ubicación estratégica y accesos

La localización es uno de los puntos fuertes del proyecto. El parque acuático se encuentra en Avenida Circunvalación – Bajada 7 Bis, entre Costanera y la Autopista Córdoba–Rosario, una zona que facilita el acceso desde distintos barrios de la ciudad y desde rutas nacionales.

Esta conectividad permite un arribo ágil tanto para visitantes locales como para turistas que eligen Córdoba como destino de vacaciones. La cercanía a corredores viales clave contribuye a una circulación fluida y refuerza el atractivo del parque como plan de día completo.

Atracciones y zonas temáticas para todas las edades

La propuesta de Infinito Water Park está diseñada para públicos de todas las edades y combina adrenalina, diversión y relax. Entre las áreas principales se destacan los sectores de atracciones acuáticas con toboganes de gran escala, una pileta de olas y un río lento pensado para recorridos más tranquilos.

El parque cuenta además con sectores diferenciados para niños, adolescentes y adultos, lo que permite una experiencia segmentada y segura. A esto se suma una Zona Lounge con cabañas de uso diurno, espacios de descanso, música y presencia de artistas, orientada a quienes buscan una vivencia más relajada sin resignar entretenimiento. El complejo no dispone de alojamiento propio.

El complejo se emplaza en un punto de fácil acceso, conectado a corredores viales fundamentales, lo que facilita la llegada de visitantes locales y turistas que eligen Córdoba como destino

Servicios, gastronomía y experiencia diaria

La experiencia es exclusivamente diurna y se desarrolla todos los días de 9.30 hs a 19 hs. Las entradas funcionan como pases diarios válidos para una jornada completa, lo que permite recorrer el parque sin restricciones horarias dentro del día.

La oferta se completa con una amplia propuesta gastronómica y áreas de servicios distribuidas en el predio, pensadas para acompañar la estadía durante varias horas. En total, el acceso incluye más de 50 atracciones, zonas temáticas y espacios para comer y descansar, consolidando un formato de entretenimiento integral.

Entradas, beneficios y vínculo con el turismo

Las entradas tienen un valor desde 80 mil pesos y pueden adquirirse a través de la venta online oficial o en boletería. El parque ofrece facilidades de pago y descuentos especiales, además de beneficios asociados a distintas modalidades de compra.

En paralelo, Infinito Water Park trabaja con el sector turístico mediante convenios y propuestas para agencias de viajes que deseen incorporar el parque a sus circuitos. Con esta inauguración, Córdoba suma un atractivo de gran escala que promete convertirse en uno de los puntos fuertes del verano y en un motor para el turismo y la economía regional.