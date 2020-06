Nati Jota reveló que fue víctima de ciberacoso sexual

Nati Jota contó cómo fue víctima de ciberacoso sexual al recibir un audio a través de sus redes sociales en el que varios hombres la insultan y la denigran. La periodista decidió hacerlo público y publicar un descargo feminista al respecto.

Según mostró en su cuenta de Instagram, el mensaje le llegó por privado como respuesta a una historia que había realizado para saludar a los camarógrafos en su día. "Qué sereno irme a dormir así", ironizó la influencer.

"¡Gracias, put*! ¡Put*! ¡Putit*! ¡Reventada! Me ahorco el ganso viendo las fotos tuyas, hija de put*!", se oye decir a un grupo de varones desde la impunidad de la virtualidad.

Por eso, acompañando el audio, escribió: "¿Sabés por qué subo esto? Porque es horrible, porque es incómodo, ¿y sabés por qué? Porque es demasiado real".

"A los que no entienden al feminismo, ¿qué les genera este mensaje? Yo no puedo escucharlo una vez más de la angustia y el rechazo que me da, más allá de que sea para mí. ¿Ahora entienden a qué nos referimos con 'machirulo' y todo lo que no hay que ser? Aparte, la impunidad de mandarlo en un audio. El desprecio. La ira. ¿Por qué? Están locos".

Más tarde, en una entrevista con Teleshow, aseguró que este martes se despertó "mejor", tras ser víctima de ciberacoso. Si bien confirmó que es habitual recibir este tipo de mensajes, esta vez decidió hacerlo público porque el contenido explícito sexual que debió escuchar sin su consentimiento le generó mucha angustia.

"La verdad es que fue crudo. Yo estoy bastante acostumbrada a que me lleguen mensajes feos, pero fue muy crudo porque era un audio. Te interpela demasiado", explicó.

En tanto, en el posteo realizado recibió apoyo de sus seguidores y, según contó, miles de mensajes lindos.