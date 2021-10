Insólito choque de un camión con un helicóptero del SAME

Un camión chocó a un helicóptero del SAME que estaba trabajando en un accidente de tránsito en Parque Avellaneda.

Un camión chocó contra las aspas de un helicóptero sanitario del SAME cerca del peaje Parque Avellaneda, sobre la autopista Perito Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando descendió para asistir a un herido por otro siniestro. La tripulación resultó ilesa y también el camionero, al que se le labrarán actuaciones por lo ocurrido.

El accidente tuvo lugar cuando, en principio, dos camiones habían chocado entre sí y como consecuencia de ese impacto, uno de los conductores había sufrido heridas y quedó atrapado dentro de la cabina por lo que tuvo que ser auxiliado por especialistas del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

Más tarde, llegó un helicóptero del SAME para asistir al herido. Cuando la aeronave estaba a punto de despegar, un camión que no fue detenido en el peaje impacta con uno de los laterales de la caja en las aspas de la hélice principal del helicóptero y tocó el rotor de cola de la aeronave, provocando otro siniestro. Según se reportó, el choque no dejó heridos de gravedad, pero dejó al helicóptero averiado.

Tras el accidente, los vehículos quedaron sobre la vía principal, y varios carriles fueron restringidos al tránsito.

En el hecho intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, a cargo del fiscal Carlos Rolero, quien dispuso actuaciones por “averiguación de daño” contra la persona que conducía el tercer camión. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) precisó que el helicóptero siniestrado es un Airbus Helicopters (MBB) Bo 105 CBS-2 > 105CBS-4 c/n S-556, matrícula LV-CVE.