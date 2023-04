Accidente fatal en Villa Gesell: perdió el control de un cuatriciclo y mató a un hombre

El hecho ocurrió en una playa donde se llevaba a cabo un evento de competencia. El hombre fallecido era un espectador. También otra persona resultó herida.

Un hombre murió y otra persona resultó herida tras un accidente fatal en un evento de competencia de areneros en un circuito playero de Villa Gesell. El hombre fallecido estaba disfrutando del espectáculo junto a otros espectadores.

El siniestro ocurrió en la tarde del sábado durante la realización del evento Safari Arena y Areneros Unidos, mientras se desarrollaba una competencia en el Circuito Municipal de la ciudad balnearia. Allí, un hombre que manejaba un cuatriciclo perdió el control de su vehículo e impactó contra un lugar en donde se encontraban algunos espectadores del evento.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A causa del fuerte impacto, un hombre murió, mientras que una mujer resultó herida y fue internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad de Mar del Plata, presentando con un diagnóstico de grave estado, según informaron a Télam fuentes de la Secretaría de Seguridad del partido de Villa Gesell.

Luego de este hecho, la organización del evento informó que "quedó suspendido" la actividad que iba a desarrollarse en la jornada de hoy.

Murió un joven en Pinamar al chocar con su cuatriciclo contra un vehículo UTV

El año pasado, a pocos días de las fiesta de Año Nuevo, otra noticia trágica opaca la temporada de verano en Pinamar, un joven de 31 años falleció tras chocar de manera frontal el cuatriciclo en el que iba de acompañante contra un vehículo UTV en la zona de la Frontera, en el norte de la ciudad balnearia, en la misma zona de médanos donde días atrás también había fallecido una mujer de 33 años al volcar con ese tipo de rodado.

Según informó el sitio Central de Noticias Madariaga, la víctima identificada como Emilio Salinas, oriundo del partido bonaerense de Escobar, murió a poco de ingresar al Hospital de Pinamar. En tanto, el conductor del cuatriciclo, Matías Catelotti, fue internado en grave estado. De acuerdo al medio local, el ocupante del UTV, un hombre de 50 años, oriundo de Bariloche y su hijo de 20 años, sólo presentaron golpes y quedaron fuera de peligro.

Por el hecho, se inició una causa en la que interviene el fiscal Juan Calderón, titular de la UFI N° 4 de Pinamar, quien ordenó la autopsia y que se le realicen los test de alcoholemia a los conductores de ambos vehículos.

Previamente, en la misma zona falleció una mujer de 33 años, luego de que volcara su cuatriciclo ante una mala maniobra al intentar subir un médano. Aquel día las dos hijas de la fallecida, de 2 y de 7 años, respectivamente, resultaron ilesas al igual que una amiga de la víctima fatal de 36 años.

En este marco, desde la secretaría de Seguridad habían advertido sobre estos accidentes porque los turistas ingresan en zonas de médanos con los cuatriciclos donde ya no hay jurisprudencia del Estado por lo que lo hacen “incumpliendo las medidas de seguridad”. “Entran por Costa Esmeralda, o por la ruta, incluso a veces por el corredor seguro de la playa. En todos lados hay carteles que indican que no se puede pasar los 40 kilómetros con casco. Y a los médanos no pueden entrar, es terreno privado. Pero lo hacen igual”, detallaron. En este sentido, alertaron del peligro que implica ingresar en la zona de los médanos.

Cabe recordar que, en el partido de la Costa, los conductores deben llevar puesto el casco, tener la licencia de conducir con la categoría respectiva (existe desde el 2 de enero de 2019 y los conductores deben realizar una prueba de manejo en las pistas habilitadas), comprobante de titularidad de dominio (mediante cédula o título y/o factura de compra conjuntamente con certificado de importación en el caso de corresponder por el tipo de vehículo), comprobante de seguro vigente y al día.