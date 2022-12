Un camión con caballos volcó en la Panamericana: uno murió y cuatro sobrevivieron

El hecho ocurrió esta madrugada sobre la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Boulogne. Veterinarios y bomberos trabajaron para salvar a los equinos.

Un micro que trasladaba caballos de carrera volcó esta madrugada sobre la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Boulogne. Tras el accidente, el chofer del camión y su acompañante sufrieron heridas leves, en tanto uno de los cinco equinos, murió.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 21, a la altura de Boulogne cuando el camión, que venía desde Córdoba y se dirigía hacia el Hipódromo de Palermo, reventó un neumático del transporte y volcó. Por el accidente, cortaron dos carriles en dirección a la ciudad de Buenos Aires. “Se reventó la rueda. Nos dieron el alta recién. El camión estaba habilitado”, dijo a los medios uno de los acompañantes, que debió ser derivado al Hospital de Boulogne.

En el lugar se montó un operativo con veterinarios y bomberos para liberar a los cinco equinos atrapados y liberar el tránsito. Los rescatistas decidieron cortar el techo para sacar a los caballos y no mover el camión. Los equinos recibieron calmantes para soportar todo el procedimiento.

Cerca de las 8, los bomberos lograron abrir el techo del colectivo y las veterinarias se acercaron a los animales, que estaban atados, para ayudar a sacarlos del vehículo. Tanto los bomberos como las veterinarias y personal de Autopistas del Sol hicieron tareas para tranquilizar a los caballos.

En tanto, uno de los equinos sufrió lesiones en las cuatro patas, mientras que la última yegua fue hallada sin vida. “Afortunadamente hay que agradecer que no les pasó nada a los chicos que venían arriba del colectivo. No importa el valor de la yegua. Hay que agradecer que no les pasó nada a ellos, se podrían haber matados los tres”, dijo a LN+ Germán, el dueño de Furnari, la yegua que murió por el impacto.

Constitución: un hombre murió al ser atropellado por su propio vehículo

Una persona murió al ser arrollada por su propio vehículo. El accidente ocurrió cuando el hombre decidió detenerse en la bajada de la autopista 9 de Julio Sur, a la altura del barrio porteño de Constitución, informaron fuentes policiales.

Cerca de las 9 de la mañana, el conductor de una camioneta Ford F100 que circulaba por la autopista 9 de Julio Sur, en sentido al centro porteño, se detuvo a la altura de la avenida San Juan, debido a que sufrió una falla mecánica.

Según explicaron las fuentes a Télam, el chofer de la camioneta descendió del vehículo y se ubicó debajo del rodado para revisar el desperfecto por su cuenta. Sin embargo, el intento por resolver la situación terminó en tragedia: por causas que se tratan de establecer, el rodado se movió hacia atrás y lo arrolló, provocándole la muerte en el acto, según confirmaron desde el SAME.