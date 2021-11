Abuso en el jardín de El Jagüel: más de 50 denuncias contra los docentes

Dos docentes de un jardín de Esteban Echeverria, Buenos Aires, fueron detenidos luego de ser acusados de abuso de menores. Los acusan de golpear, tocar y encerrar en los baños a los niños.

Un profesor de educación física y una maestra de un jardín de infantes de Esteban Echeverría fueron detenidos hoy al ser acusados de abusar sexualmente y golpear a alumnos de esa institución.

El hecho ocurrió en el Jardín de Infantes 922 de El Jagüel, ciudad ubicada en Esteban Echeverría. Una vez que se los acusó formalmente a los dos docentes, un grupo de padres se acercó a la escuela y los agredió físicamente. El momento fue difundido por un video en las redes sociales y fuentes policiales informaron a Télam que la situación obligó que la Policía deba intervenir "para evitar que linchen a los acusados".



Una fuente del ministerio de Educación bonaerense explicó Télam que “ni bien se tomó conocimiento de este hecho, el área de Psicología de la Dirección General de Cultura y Educación junto con el cuerpo de inspección y la Dirección de Nivel Inicial comenzó a trabajar para acompañar a las niñas, niños, familias, docentes y toda la comunidad educativa”.

“Como indica el protocolo, mientras que se desarrolle la investigación, en forma preventiva, los docentes denunciados no estarán frente a cursos”, detallaron.

Los abusos de los docentes del jardín en Esteban Echeverría

Los dos docentes están acusados de maltratar, golpear, manosear y encerrar a los niños y niñas del jardín de infantes 922 de El Jagüel.

"Mi nena me agarra la mano y me dice llorando 'mamá el profesor me agarraba de la cabeza y me pegaba'. Cuando estamos en la comisaría la nena me dice que el profesor le metía la mano y le tocaba toda la parte de arriba. Cinco años tiene mi nena", explicó Micaela, la madre de una de las nenas que asisten al jardín de infantes 922.

“Me dijo que a ella le hacía solo eso pero que a otros chicos los encerraba en el baño y a otros, si se portaban muy mal, les hacían otras cosas", agregó la mujer.

Otra mujer contó más detalles de lo ocurrido y afirmó que hay más de 50 denuncias contra ambos docentes: “No sabemos desde cuándo porque acaba de salir a la luz el viernes. La mamá de la nena ya venía sospechando porque la nena lloraba, había cambiado sus actitudes y ahí cuando la mamá la quiere entrar a bañar y la nena no quería que la toque, la mamá le empezó a preguntar por qué y ahí la nena le hizo un dibujo de lo que la maestra le hacía en el baño”.

El hecho está siendo investigado por la UFIJ 3 - Esteban Echeverría, especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas desde que se efectuó la denuncia.





La Línea 102 es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de amenaza o vulneración de derechos o si necesitás asesoramiento.