El desagradable comentario de Azzaro tras la violación grupal en Palermo

El periodista, que ya realizó declaraciones similares en otras ocasiones, volvió a mostrar su irresponsabilidad en medio de la indignación general por el caso de violación a una joven de 20 años.

El conductor Flavio Azzaro fue noticia nuevamente por un desubicado y desagradable comentario tras el abuso sexual en grupo que sufrió una joven de 20 años en Palermo. Mientras dialogaban con una vecina que estuvo en el lugar del hecho, en el programa "La Primera" por Crónica TV, puso en duda si la situación había sido o no una violación. "Le puede pasar a alguien que una persona quiera algo y después se arrepienta de eso, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa?", lanzó increíblemente.

Más allá de emitir una serie de comentarios discutibles y desagradables sobre lo ocurrido, el periodista analizó la situación: "Si vos te estás drogando con un par de pibes, estás drogada igual que esos pibes y después se propasan, por supuesto es igual una violación pero ahí no hay una premeditación. Estaban todos drogados y sacaron beneficio de esto. Evidentemente la chica no quería esto, pero legalmente se van a poder defender mucho mejor los pibes". Y agregó: "La violación existe pero quiero saber si ella, por sus propios medios se drogó y quedó inconsciente, que puede pasar, o si la drogaron".

Si bien sostiene que se trata de una violación, Azzaro afirmó que "muchas veces" las personas "se arrepienten de haber accedido a algo a lo que quisieron acceder y cuando toma conocimiento público dice 'yo no quería participar de esto'". Argumentando que conocía de situaciones similares donde esto ocurrió, expresó: "Quizás por culpa o por vergüenza al momento de declarar, declaran algo distinto". Mientras que, insólitamente, agregó: "Así como hay hijos de puta también hay hombres y mujeres que se comen garrones también, por gente que declara contrario a lo que verdaderamente pasó para no quedar pegados".

Tras esto, Azzaro admitió que es "incrédulo" y que no entiende como existen casos de violaciones o algún tipo de violencia/abuso, a pesar de ser noticia a diario. "¿Cómo se juntan seis violadores? ¿Cómo se da eso? Yo no creo que mi grupo de amigos, ante una situación así diga, 'che la violamos'. Juro por Dios que no me entra en la cabeza", personalizó.

Mientras el conductor analizaba e intentaba entender el hecho, Gustavo Chapur -uno de sus panelistas- manifestó que era "totalmente irrelevante" si la chica había consumido algún estupefaciente o no porque se trataba de una violación y no había debate posible. Y allí, Azzaro lanzó: "Pero si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste...". Chapur lo interrumpió: "Vos podés hacer lo que quieras pero eso no habilita a que te viole un grupo de bestias".

A pesar de la clara incomodidad de sus compañeros y lo dicho por su panelista, el periodista deportivo insistió increíblemente: "Estoy preguntando otra cosa. No en este extremo pero le puede pasar a alguien que una persona quiera algo y después se arrepienta de eso, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos...".

Rápidamente, Chapur negó y sostuvo fehacientemente: "No, no estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento". Y como si se hubiese olvidado del análisis previo, Azzaro defendió: "Ellos pueden decir lo mismo, que estaban drogados y que eran incapaces de entender si estaba drogada o no". Luego de la insólita y desagradable situación, que violenta nuevamente a la víctima, llegaron a un acuerdo de que se encontraba completamente indefensa y que la Justicia debía actuar duramente contra los seis detenidos.

Mientras tanto, durante este martes por la tarde se llevó adelante una manifestación en la localidad de Munro -de donde son oriundos algunos de los acusados- para pedir justicia. La consigna fue: "Por una justicia con perspectiva de género, para erradicar la cultura de la violacion", a una semana del 8M. En las próximas horas se espera que declaren los seis detenidos, que fueron identificados por la Policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

La manifestación, organizada por las organizaciones Las Rojas (MST), Movimiento Mayo, Lealtad y Comisión de Derechos Humanos de Munro, junto con la docente Micaela Iaconis, se concentró en la esquina de la intersección de las calles Mitre y Vélez Sarsfield, con carteles que decían “Agradezcan que pedimos justicia y no venganza” y “Si nos tocan a una nos tocan a todas”.