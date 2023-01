Condenaron a 10 años de prisión al abusador de la escritora Belén López Peiró: "Se acabó"

La escritora argentina había sido abusada reiteradas veces por su tío durante su adolescencia en el pueblo Santa Lucía. Publicó dos libros a partir de su testimonio que fueron recogidas por otras denunciantes como banderas contra la violencia sexual.

La Justicia condenó a 10 años de prisión a el excomisario Claudio Sarlo, tío de la escritora Belén López Peiró, quien escribió las dos novelas "Por qué volvías cada verano" y "Donde no hago pie" para contar su historia de vida. El hombre fue imputado por abusar sexualmente de la autora argentina cuando ella era menor de edad.

"Pensé que nunca iba a poder escribir esto. Un cierre. Un final a esta historia. Pero lo hice. Se acabó. Por fin, después de nueve años, hubo justicia", escribió López Peiró al comunicar la condena de quien fue su abusador.

“Dónde no hago pie” tiene que ver directamente con todo el trasfondo judicial de lo que es avanzar con un causa en este país y en un contexto donde los juicios por jurado empiezan a implementarse. En cuanto a "Por qué volvías cada verano", es una novela en la que la autora narra los abusos padecidos durante su adolescencia en el pueblo Santa Lucía y, sin dudas, se convirtió en una bandera contra el abuso sexual. Además, tuvo mucha circulación después de que la actriz Thelma Fardín contara que leer la historia del abuso intrafamiliar que vivió López Peiró le sirvió para animarse a denunciar al actor Juan Darthés.

"Se acabó. Ya está. Terminó. C’est fini. Me liberé. ¿Qué más? Después de nueve años y una denuncia. Declaraciones, pericias psicológicas, viajes de ida y vuelta a comisarías, fiscalías, tribunales de la nación. Un expediente: 500 páginas. Dos abogados. Una procuradora. Una comisión de justicia. Terapia por 15 años. ¡La mitad de mi vida! Mi familia entera partida en dos. Un pueblo encubriendo al abusador. Siete años de talleres de escritura. Dos libros publicados: Por qué volvías cada verano y Donde no hago pie. Por fin. Por fin, el 19 de diciembre llegó la audiencia de juicio. Y cinco días después, la sentencia. El veredicto del juez. Un juicio abreviado por el que luché para no declarar otra vez y otra vez, con el riesgo de perderlo todo. Y ahora lo digo bien, con todos los nombres que alguna vez no pude decir: Claudio Sarlo, excomisario de la provincia de Buenos Aires, tío político, padre de familia, abusó sexualmente de mí cuando era una niña y veraneaba en Santa Lucía, el pueblo donde nació mi madre. Abusó sexualmente de mí cuando todavía no sabía lo que era el amor", escribió López Peiró en una nota publicada en El País con la que hizo pública la noticia de la condena.

Por qué volvías cada verano, la primera novela de Belén López Peiró.

Claudio Sarlo fue condenado el lunes 26 de diciembre como autor penalmente responsable por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por resultar el autor encargado de la guarda y por haber sido contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente con la misma en forma reiterada. Además, se le sumó el delito de corrupción agravada por estar a cargo de su guarda y no podrá tener contacto con la víctima.

"Por todas las que no pudieron hablar o denunciar. Por mí. Yo a partir de ahora me dedico a escribir otra cosa", cerró la autora en su descargo.