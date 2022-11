Bahía Blanca: tras juicio por jurados condenan a 40 años de prisión a joven acusado por cuatro abusos

El joven de 21 años había sido declarado culpable en octubre pasado por un jurado popular. La jueza Rico resolvió la condena y un tratamiento psiquiátrico.

Un joven de 21 años fue condenado a la pena de 40 años de prisión en un juicio de jurados, por cometer cuatro abusos y el robo del celular de una de sus víctimas en un barrio de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Previo a la determinación de este jueves, en octubre pasado, ya había sido declarado como culpable por parte de un jurado popular. Se trata de Esteban Gaitán, quien realizó los hechos por los cuales fue acusado durante el año 2020.

Dicha decisión fue tomada por la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Bahía Blanca, María Mercedes Rico, quien resolvió la condena de Gaitán (21) por los delitos cometidos en las inmediaciones del barrio Pedro Pico. El acusado fue encontrado autor penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal -dos hechos-, robo simple, abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real".

Asimismo, según se indicó en el fallo judicial, la jueza Rico dispuso que se incluya la realización de un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia, con miras a evitar la reiteración de conductas de igual naturaleza por las que resultó condenado. En ese sentido, sobre final de la audiencia de cesura cuando se le dio la posibilidad de tomar la palabra por última vez, Gaitán pidió llevar a cabo tratamiento psicológico para así tener "otra oportunidad".

"En el marco de una audiencia llevada a cabo la semana pasada, la fiscal Agustina Olguín -de la Unidad 3- había pedido una pena de 49 años de prisión luego de que los jurados populares lo declararan culpable el 21 de octubre pasado en la audiencia llevada a cabo en el Palacio de Tribunales. Por su parte, Viviana Lozano, representante de una de las víctimas, solicitó que Gaitán sea condenado a 15 años de prisión por el hecho del que resultó damnificada su representada mientras que la defensa del imputado pidió que se le aplique el mínimo de la pena previsto para estos delitos", expresaron en el fallo.

Tras la determinación, la propia Lozano manifestó que está "absolutamente conforme" con la pena impuesta y añadió: "Solo pude pedir pena respecto de la víctima que representaba y era inferior a la que pedía la fiscal". En esa línea remarcó sobre el trabajo efectuado por la Unidad Fiscal: "Armaron un rompecabezas que era complejo. Estoy muy satisfecha de la pena obtenida y principalmente he solicitado siempre, y es la primera vez que me lo dan, disponer el tratamiento psicológico obligatorio al imputado". Mientras que concluyó: "Cuando él salga en libertad, es importante que pueda reinsertarse socialmente y que no sea un nuevo peligro para las mujeres".

Gaitán, de 21 años, había sido detenido en mayo del año pasado cuando se investigaba una serie de hechos contra la integridad sexual de varias mujeres en el barrio bonaerense previamente mencionado. "En el marco de la causa a cargo de la fiscal Olguín se llevó a cabo un cotejo de ADN con el de las víctimas los cuales habían dado positivos", informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF). Mientras que un vocero, señaló: "Durante uno de los hechos Gaitán habría perdido un teléfono celular tras escapar, por lo que tras ser peritado se determinó que pertenecería a una de las víctimas, y se lo pudo vincular al expediente".

En el marco de los mismos abusos había sido detenido en un primero momento Franco Fri (22), quien en mayo pasado recuperó la libertad por orden de la jueza subrogante de Garantías 1 Claudia Olivera luego de estar seis meses en prisión. "El avance se produjo luego de que la prueba de ADN realizada a Fri diera negativa, hecho que obligó a que se solicitara una segunda prueba para corroborar ese resultado", explicaron los investigadores. Y concluyeron: "Luego de entrecruzamientos de datos, de causas abiertas por hechos de abuso y acoso, y de varios perfiles de abusadores, se logró dar con el otro hombre, a quien se lo detuvo y se procedió a llevar a cabo un cotejo de ADN con el de las víctimas, donde la identificación fue positiva".

