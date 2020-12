La plaza del Congreso recibió a miles de personas que acompañaron el proyecto a favor de la legalización del aborto.

No importó el calor ni el cansancio de fin de año. Las calles del Congreso de la Nación, una vez más, se tiñeron de verde. Con la expectativa en la media sanción, pero la esperanza de que, esta vez, sí será ley.

Desde las 11 de la mañana del jueves 10 de diciembre, diputados y diputadas comenzaron con el debate para tratar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ya desde esa hora, en las calles, cada uno de ellos fue escuchado con especial atención. Sea su posición a favor o en contra de la legalización, no importaba: los ojos de los presentes no se desviaban de las pantallas que se encontraban distribuidas por Av. Callao y por Av. Rivadavia.

Este jueves 10 y viernes 11 de diciembre, las calles volvieron a teñirse de verde.

La necesidad de volver a marchar se sentía en el aire. Abrazos, sonrisas, bailes y cantos. El clima de uno de los lados de la Plaza de los dos Congresos, era de fiesta, alegría y tranquilidad. Cada festejo era distinto: mientras que algunas personas hacían una ronda y bailaban con pañuelos verdes, otras cantaban canciones al ritmo de los bombos y otras pintaban carteles y se ponían glitter verde. Mientras que en un escenario se escuchaban a las Chocolate Remix, en otro había distintas dj 's haciendo bailar a la gente con música electrónica.

Y en esa diversidad, nace la unión. Cada persona tenía su espacio en donde sentirse cómoda. Y este es uno de los motivos por los que cada marcha a favor de la legalización del aborto en Argentina es masiva. Nadie quiere perderse la emoción que se siente al estar presenciando un hecho histórico. Siempre, sin excepción, lo que se vive en estas marchas es un clima festivo y de alegría por una lucha colectiva y justa, más allá de la desilusión por el rechazo por parte de legisladores anti-derechos.

Los brazos no se bajan ni medio centímetro y las convicciones no se abandonan. Porque ahora que estamos juntxs y ahora que sí nos ven, no se puede dar marcha atrás. El pañuelo verde permaneció atado en mochilas, bolsos y riñoneras a pesar de que el Senado de la Nación haya votado en contra de la ampliación de derechos el 8 de agosto de 2018.

"Es importante acompañar a las pibas para que ellas logren lo que las viejas no lograron", dijo a El Destape una de las tantas adultas mayores que se encontraban en la Plaza de los dos Congresos, expectantes porque su reclamo, finalmente, sea escuchado.

Se esperaba una jornada extensa. El horario de la votación fue postergándose con el paso del tiempo, pero eso no importaba. La plaza nunca quedó vacía, sino todo lo contrario: cada vez llegaban mas personas, felices de vivir un día histórico en materia de derechos.

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito no para hasta que sea ley.

A las 7:20 de la mañana comenzó la votación en la Cámara de Diputados y los pañuelos verdes se alzaron a la espera del resultado. Cuatro minutos después, las calles entraron en ebullición. "Aborto legal en el hospital", gritaban entre llantos sonrientes las personas que participaron de la vigilia hasta el final al escuchar que el resultado fue afirmativo y que el proyecto pasaría al Senado de la Nación.

131 diputados y diputadas entendieron la urgencia y dieron el sí a la aprobación del proyecto de IVE. 117 eligieron perpetuar la clandestinidad y 6, prefirieron no tomar postura. La media sanción ya era una realidad.

La alegría invadía cada cuerpo. A pesar de la pandemia del coronavirus, adultas mayores, adolescentes y niñas se unieron en un mismo reclamo: que el Estado se haga cargo y que el aborto sea legal. Porque es una cuestión de salud pública, por la libertad sobre los cuerpos y porque a la clandestinidad no se debe volver más. Por todo eso y mucho más, la lucha no para hasta que sea ley. Y si no me crees, salí a la calle.