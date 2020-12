Luego de más 19 horas de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de aborto legal. La decisión tuvo 131 votos a favor y 117 votos en contra. Mientras en el Congreso se decidía el futuro de la ley, en la puerta se vivió una fiesta en el momento de otorgar el resultado.

Una vez más la conocida como "marea verde" llenó las calles que rondan al Congreso y después de una larga vigilia, finalmente festejaron a las 8 de la mañana cuando Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, relató el resultado final. Con estos números, ahora pasará a discutirse en el Senado y se espera su tratamiento antes de fin de año.

En los alrededores del Congreso estuvo El Program y tomó las imágenes del festejo que significó el momento en el cual Sergio Massa dio a conocer los resultados de la votación.

En las inmediaciones del Congreso, ciento de miles de personas a favor del aborto legal se congregaron desde la primera hora de la mañana. Separados por vallas, del lado de Entre Ríos, un grupo disminuido de "pro vida" dijeron presentes en contra de la Ley.

Diputado denunció presiones y decidió cambiar su voto por el aborto

El diputado del Frente de Todos de Jujuy Julio Ferreyra, había decidido acompañar el proyecto de aborto legal en el debate, pero las presiones y las intimidaciones escalaron a un punto que hizo que el legislador retrocediera en su voto y decidiera abstenerse.

Cuando tomó la palabra, el dirigente peronista jujeño reveló: "No es un buen día para mí. Parece que no todos entienden lo que significa la palabra democracia. Pido disculpas. Me hubiera gustado votar libre de presiones"

Acto seguido, detalló que las amenazas llegaron hasta su hija: "Estoy recibiendo todo tipo de amenaza, en lo personal no me preocupa, pero han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy". "Lamentablemente no me arrepiento lo que dije, esta mañana dije que no se podía ser demasiado duro a pesar de estar a favor de la vida con aquellas mujeres que por diversas circunstancias, se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto", explicó el legislador.