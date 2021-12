A un año del aborto legal, no hubo muertes por IVE en la provincia de Buenos Aires

Lo destacó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que remarcó que "sin voluntad política el aborto legal no hubiera sido posible".

A un año de la sanción de la Ley de aborto legal, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, destacó que en territorio bonaerense ya hubo las 17.500 interrupciones de embarazo de este año y no murió ninguna mujer. Remarcó que "sin voluntad política el aborto legal no hubiera sido posible".

En diálogo con El Destape radio, la funcionaria sostuvo que "se está cumpliendo la interrupción voluntaria de embarazo como un derecho a la salud en toda la provincia de Buenos Aires". En este sentido, subrayó algunas estadísticas: "Llegamos a 500 efectores que atienden el aborto legal en todo el territorio bonaerense donde había 51". "En general no hubo complicaciones en los 17.500 interrupciones voluntarias de embarazo en la provincia. Es la tranquilidad de que no se haga en la clandestinidad", enfatizó Díaz que sostuvo que "el aborto en el primer trimestre es una práctica sencilla".

"El cambio de ley generó muchos menos obstáculos que los que se esperaban. Les da tranquilidad a los profesionales de la salud, de los cuales algunos no querían hacer la práctica pero no porque eran objetores de conciencia, sino porque tenían temor a una sanción, lo que ahora ya no ocurre", destacó.

El gobierno bonaerense informó que la red de acceso al aborto creció un 150% y que ya son 494 los establecimientos de salud que practican abortos en la Provincia. Según detallaron, en 2019 los hospitales y centros de salud que realizaban interrupciones legales del embarazo eran 196 en 51 municipios bonaerenses, lo que equivale al 38% de los distritos. Ahora, suman 494 establecimientos en 130 municipios, 150% más que en 2019. La iniciativa tiene como objetivo "reducir inequidades territoriales" al ampliar el acceso a abortos voluntarios y legales, explicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Asimismo, puntualizaron que desde el 2020 el Ministerio realiza compras centralizadas de misoprostol y que el convenio es con un laboratorio de producción pública de LIF de Santa Fe. Un total de 62 mil tratamientos fueron adquiridos por la Provincia, que representan una inversión de 155 millones de pesos y un ahorro estimado de 244 millones de pesos.

El registro de la provincia de Buenos Aires revela que en el 2020 se registraron 15.330 prácticas de aborto y en el 2021, 17.506 (cantidad parcial en lo que va del año). La estadística, en tanto, incluye interrupciones legales y voluntarias del embarazo así como abortos espontáneos, embarazos ectópicos y aquellos terminados en abortos definidos por la OMS.