¿Querés unas vacaciones diferentes? Conocé estas playas desconocidas en el mundo

En estos días, gracias a las redes sociales, podemos apreciar imágenes de paisajes espectaculares y playas desconocidas. Si sos amante de la tranquilidad, no podés dejar pasar esta lista de playas desconocidas.

A pesar de encontrarse fuera del radar de los turistas regulares para pasar las vacaciones, estas playas son reconocidas por sus espacios limpios, clima tropical ideal y aguas cristalinas. Además, un dato no menor: varias de ellas están en la Argentina.

Playas desconocidas en el mundo

En este artículo te contaremos acerca de las playas desconocidas ideales para tu próximo viaje por el mundo. Estas playas son imperdibles para cualquiera que busque un lugar privado y conectar con la fauna y flora de la zona. Tomá nota.

Bahia Bustamante, Chubut, Argentina

Se ubica en la Provincia de Chubut, cerca de la localidad de Camarones, y ofrece uno de los más impresionantes paisajes playeros de Argentina. Sus blancas y finas arenas, y su marea suele formar piletones entre las rocas. ¡Ideales para darse un baño en un día soleado!

También se puede encontrar una inmensa diversidad de aves y animales marinos. Por ejemplo, la comunidad de pingüinos de Magallanes es la más grande de la zona. Además hay orcas, toninas y delfines que migran hacia la Península Valdés y pasan por la Bahía.

Es un buen lugar para realizar actividades de avistamiento de aves y lobos marinos. Podés visitar el bosque petrificado, la industria alguera, senderismo panorámico, cabalgatas y ciclismo de montaña.

Bahía Creek, Argentina

Esta playa desconocida está localizada en la provincia de Río Negro, a 90 km de San Antonio Este. Los impresionantes acantilados son acompañados por aguas cristalinas y médanos.

Un dato curioso es que los acantilados son considerados “activos”, ya que retroceden cerca de 20 centímetros cada año. Además, cuenta únicamente con 5 habitantes estables y no suelen haber muchos turistas, por lo que es un lugar perfecto para rodearse de tranquilidad y estar conectado con la naturaleza.

Cerca de la playa hay un hostal llamado “Refugio Perdido” que cuenta con salida y vista al mar, construido con materiales reciclados. La opción perfecta para pasar la noche a la orilla del mar.

En esta zona podés disfrutar de actividades como recorridos en cuatriciclo, excursiones al Cañadón de la Ostras o a las Salinas del Gualicho. Durante la noche tendrás la oportunidad de disfrutar de la gran oferta gastronómica, pasear por la feria de artesanos, o ir al cine en la playa.

Playa Cala Corsara, Italia

Una cala escondida en la isla de Spargi en el archipiélago de Cerdeña della Maddalena, este lugar es tentador, insólito y salvaje. Eso lo hace ideal para aquellos que buscan aislamiento, pero un desafío para los viajeros más ocasionales.

Si te apetece una aventura, podés subirte a uno de los barcos de la isla y buscar la playa vos mismo. Aquí podés planear una excursión a lo largo del Archipiélago de la Maddalena.

Playa El Nihuil, Mendoza Argentina

Las aguas dulces de El Nihuil se ubican en la provincia del vino. Su lago es calmado y cristalino. La zona es poca concurrida, por lo cual se ha ganado su reputación como el paraíso ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar deportes acuáticos como: kitesurf, kayak, pesca y natación.

En el paisaje podrás apreciar dunas de arena que alcanzan hasta los 200 metros de altura. La mejor manera de llegar es desde San Rafael. Tomá la dirección a la ruta provincial 143 para luego agarrar la 180.

Playa de Rodas, España

Esta es una de las playas desconocidas por las que los turistas expertos están obsesionados últimamente. Se ubica en Galicia, España.

Esta zona es reconocida por sus paisajes verdes y exóticos, pero también por sus fantásticas playas. En el archipiélago de Islas Cíes se esconde la playa de arena blanca de Playa de Rodas, que es considerada una de las mejores playas de España.

Playas Doradas, Río Negro, Argentina

El Balneario Playas Doradas se encuentra apenas a 32 km de distancia de Sierra Grande. Esta playa desconocida por la mayoría se caracteriza por sus arenas mezcladas con cuarzo y conchilla molida, que le da brillos únicos al suelo y que da el nombre al lugar.

Una actividad interesante es aprovechar la tranquilidad de la desembocadura del arroyo Salado. Esta forma una laguna transparente en los pleamares y un banco de mejillones y cangrejos en los bajamares.

Además, en los extremos de estas playas podés encontrar formaciones rocosas que dan al turista la oportunidad de observar erizos, pulpos y estrellas de mar desde un lugar privilegiado.

En la villa turística están altamente preparados para recibir a los visitantes. Hay oferta hotelera, camping, cabañas de alquiler, restaurantes y variadas actividades náuticas.

Playa Fornillo, Italia

La playa Fornillo es la prueba de que los destinos turísticos más concurridos tienen mucho por ofrecer a los ojos curiosos. La costa de Amalfi se ha convertido en uno de los destinos vacacionales más populares de Europa y uno de los preferidos por influencers de todo el mundo.

No te preocupes por ver multitudes en la playa principal, ya que podrás seguir el camino sombreado hacia Fornillo, aunque te recomendamos usar sandalias para evitar que las piedrecitas de la arena lastimen tus pies. En esta zona podrás disfrutar de sabrosas bebidas frías y de la mejor comida.

Playa Larga, Tierra de Fuego, Argentina

Se ubica en la costa del Canal Beagle, esta es una playa desconocida porque es una reserva que posee 24 hectáreas en el área de la cordillera de Tierra del Fuego. El clima no es el más caribeño, cabe mencionar, ya que los vientos suelen soplar predominantemente del sudoeste.

La franja costera se divide en Playa Chica y Playa Larga. Podés encontrar lugares habilitados para realizar fogones con familiares o amigos, y las vistas son simplemente inmejorables.

Vas a apreciar el imponente Canal de Beagle como del paisaje de la Ciudad de Ushuaia. En esta zona hay diversas actividades como senderismo, excursiones en cuatrimoto o recorrer el Canal Beagle.

Playa Piedras Coloradas, Argentina

Esta es una playa desconocida muy especial, ubicada en Las Grutas, Chubut. Su nombre no deja mucho a la imaginación. Esta playa está recubierta con piedras de tono rojizo que es bastante extensa y con grandes médanos.

La zona es considerada como una playa virgen y tranquila. Se debe ser cuidadoso al momento de meterse al agua, ya que las piedras pueden ser peligrosas. Muchos visitantes aprovechan Piedras Coloradas para practicar surf en la arena, y de hecho allí mismo se pueden alquilar las tablas.

Las actividades disponibles en esta zona son: cabalgatas, senderismo, campamento, pesca en la costa y surfeo en la arena. Es importante mencionar que el senderismo se realiza con marea baja, ya que de lo contrario sería imposible el acceso desde la costa.

Playa Puerto Morelos, Cancún México

Si las multitudes de Cancún se volvieron demasiado abrumadoras para tu gusto, podés hacer un viaje al tranquilo pueblo de pescadores de Puerto Morelos. Allí hay un cambio notable de ritmo y el ambiente relajado lo convierte en una experiencia única.

Te recomendamos explorar el mar y practicar snorkel en las aguas cristalinas. Sino, podés simplemente descansar desde una reposera en la playa de arena blanca.

Playa Pentle Bay, Reino Unido

Pentle Bay está ubicada en las Islas Sorlinga. Aunque muchos turistas visiten las pintorescas playas de Cornualles, pocos se aventuran a visitar esta playa desconocida.

Solo es posible llegar a estas islas en ferry o avioneta, pero el viaje lo vale. En la playa de Pentle Bay, praderas escarpadas bordean una estrecha playa de arena donde las aguas resplandecen en incontables tonos azules.

Playa Secreta, Oregon, Estados Unidos

¿Podés creer que una de las mejores playas de Estados Unidos se encuentra en Oregon? Bueno, entre los lugareños se sabe que hay mucho que disfrutar en las zonas alejadas de las multitudes. Playa Secreta lo dice todo en su nombre.

Si querés que tus próximas vacaciones sean en Playa Secreta, debés tener en cuenta que sólo podés aventurarte durante la marea baja. De cualquier manera, esta playa desconocida es un lugar digno de una postal.

Playa Yonaha Maehama, Japón

Japón no es el primer lugar en el que uno piensa cuando se trata de planear unas vacaciones en la playa. En la playa Yohana Maehma podrás encontrar una gran cantidad de vistas impresionantes con arena blanca y brillante y aguas cristalinas de marea tranquila.

Esta playa desconocida es considerada la mejor playa tropical de la isla. Aunque hay hoteles y campings un poco más hacia el interior, rara vez encontrará visitantes en un viaje acá.

En Yohana Maehama podés practicar actividades como esnórquel, moto acuática y buceo de lujo, gracias a sus aguas turquesa. También podés recorrer la playa en bicicleta o scooter, que se pueden alquilar en el centro de la ciudad de la isla.

Playa Redhead, Australia

Definitivamente no faltan opciones en los estados costeros de Australia, pero la Playa Redhead en Nueva Gales del Sur continúa siendo un encantador hallazgo. El tramo principal está protegido por acantilados rocosos y pendientes pronunciadas, lo cual suele desanimar a los visitantes desprevenidos.

Sin embargo, ya estando en la playa te espera una gran experiencia. Más adelante podrás encontrar Nine Mile Beach, una genial alternativa con sus secciones dedicadas a paseadores de perros y amantes de las cuatrimotos.

Playa Three Cliffs Bay, Gales

Three Cliffs Bay es una playa pintoresca que sin lugar a dudas es uno de los sitios más bellos de Gales. Es posible que el área circundante no cumpla con los estándares del destino ideal, pero eso no quiere decir que el terreno sea demasiado desagradable.

Lo realmente importante es una vez que llegás al agua. Este lugar es uno de los secretos más bellos del Reino Unido.

Playa Triopetra, Grecia

Grecia no sólo es conocida por sus sitios históricos y vistas espectaculares, sino también por sus playas imperdibles. Esta playa es relativamente virgen y lleva el nombre de las tres rocas que le dan a la orilla su aspecto encantador.

Como muchas de las mejores playas de la isla griega de Creta, las aguas turquesas de Triopetra chocan contra la arena prístina y suave. La gran diferencia es que no hay grandes masas de turistas.

La mejor forma para llegar es en auto, ya que su ubicación está más alejada del aeropuerto principal y de la mayoría de los complejos comerciales. Sin embargo, una vez que llegás a la playa y estacionás, podés dejar atrás el estrés de la vida cotidiana para disfrutar de las increíbles vistas.

Playa Totaranui

Y finalizamos nuestra lista con una playa ubicada en Nueva Zelanda, ubicada dentro del Parque Nacional Abel Tasman. La playa Totaranui posee aguas cristalinas, arenas doradas y es el lugar ideal para relajarse después de una jornada de senderismo.

Podés disfrutar de un refrescante chapuzón en sus aguas o probar tus habilidades en el kayak o la pesca. Si deseás pasar un poco más de tiempo, hay un campamento cerca donde tenés acceso a vistas impresionantes de la zona.

Conclusión

Si querés dejar atrás el estrés de la vida en la ciudad y mantenerte alejado de las grandes multitudes de turistas, sin duda alguna estas playas desconocidas son excelente opción para tu siguiente escapada.

Estas zonas son particulares por su difícil acceso, su belleza resplandeciente o por ser una experiencia única de viaje. Ahora que tenés la lista, considerá estas opciones para tus siguientes vacaciones. No hace falta irte tan lejos: muchas de ellas están en nuestro país.



