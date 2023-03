En los dos primeros meses de 2023, hubo 56 muertes por violencia de género

Desde el 1° de enero al 28 de febrero de 2023, se produjeron 51 femicidios, 1 trans/travesticidio y 4 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

Son datos estremecedores. En los dos primeros meses de 2023, en Argentina hubo 56 muertes por violencia de género. Desde el 1° de enero al 28 de febrero de 2023, se produjeron 51 femicidios, 1 trans/travesticidio y 4 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

Los datos más relevantes son que 45 hijas /hijos quedaron sin madre, el 58 % son menores de edad; el 64% de los agresores eran parejas o exparejas y el 37% de las víctimas tenían entre 19 y 30 años

Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y CABA.

"Con mucha preocupación vemos los números de este año que recién comienza, ya no encontramos las palabras suficientes y necesarias que abarquen el peligro, la soledad, la falta de rumbo en el que se encuentra una mujer en situación de violencia", rescata el informe y agrega que "no nos cansaremos de exigir la implementación y el cumplimiento de medidas de protección efectivas en todo el territorio nacional, y políticas públicas que trabajen especialmente en la asistencia y prevención con un abordaje federal".

Y cierra: "Porque detrás de cada número hay una mujer o compañera trans asesinada, una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. No se puede prevenir de lo que no se habla. Exigimos el tema en agenda siempre y no solo cuando la noticia nos horroriza porque ahí llegamos tarde. El abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos no es un tema de inseguridad".

Por otro lado, un total de 242 femicidios fueron registrados en todo el país durante el 2022, lo cual promedió cuatro hechos por semana, según indicó un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN), que además reveló que 200 hijos e hijas se quedaron sin su madre como consecuencia de los crímenes.

De acuerdo a los datos registrados por el OFDPN, en el año 2021 se habían registrado 289 asesinatos por motivos de género, mientras que en el 2020 hubo 295. En el relevamiento que abarcó el 1 de enero y 31 de diciembre del 2022, la Defensoría del Pueblo contabilizó 242 femicidios, entre los cuales se incluyeron 23 femicidios vinculados, 14 suicidios feminicidas y 7 transfemicidios.

A su vez, desde el Observatorio precisaron que el 60 por ciento de los femicidios (147 casos) fue cometido por parejas o exparejas de la víctima, mientras que el 16 por ciento de los femicidas (39 casos) eran familiares.

Por otro lado, teniendo en cuenta la modalidad del hecho, las fuentes señalaron que las víctimas fueron asesinadas en 66 oportunidades a causa de una herida de arma blanca, en tanto que 60 mujeres murieron producto de un disparo de un arma de fuego y 46 fueron estranguladas o asfixiadas.

Además, el informe indicó que la mayor cantidad de femicidios se dio en octubre (28 casos), y fue seguido por los meses de enero (27 casos) y julio (26 casos), mientras que las víctimas de los crímenes tenían mayoritariamente entre 31 y 50 años (82 casos).

En cuanto al lugar físico del femicidio, el OFDPN destacó que el 65 por ciento (158 casos) de los asesinatos ocurrieron en la vivienda de la víctima, mientras que en el 21 por ciento (51 casos) fueron en descampados o en la vía pública.

Además, el informe agregó que el 19 por ciento de las víctimas habían efectuado una denuncia por violencia de género a su atacante. Por otro lado, se registraron 48 femicidas que se suicidaron tras cometer el crimen, mientras que 15 de los victimarios pertenecen o pertenecieron a una fuerza de seguridad. Con respecto al registro de casos en el país, las provincias en donde mayor cantidad de femicidios se produjeron fueron Buenos Aires (86 casos), Santa Fe (36), Córdoba (23) y Mendoza (12).

Sin embargo, la provincia con una tasa más alta de asesinatos motivados por el género es Tierra del Fuego -presenta 2 femicidios sobre 89.256 mujeres-. Otro indicador que presentó el informe fue que nueve femicidios fueron cometidos por sicarios, los cuales tuvieron lugar en su mayoría en la provincia de Santa Fe.

El relevamiento fue elaborado a través de una auditoría de medios, "a partir de información que recopila de portales digitales, diarios impresos, redes sociales y de convenios con instituciones que poseen bases de datos, a la vez que corrobora la información obtenida con fiscalías, comisarías y hospitales, con el objetivo de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer".