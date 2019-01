Salta: diputado de Cambiemos denunció a una joven por un meme

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En Salta, los grupos anti derechos recrudecieron su postura y sus acciones en contra de la legalización del aborto. El caso de la niña abusada en Jujuy despertó diferentes posturas, a favor y en contra. Uno de los referentes en contra de la legalización fue el diputado provincial cambiemista Andrés Suriani y es, a la vez, una de las figuras más radicales al respecto.

El legislador es conocido por sus posturas en contra del feminismo y también fue uno de los principales oradores en contra de la educación laica en las escuelas públicas, incluso estuvo presente en las audiencias que se realizaron en Capital Federal. Y llegó a manifestar que el femicidio y la homofobia “son inventos” y comparó a la ‘ideología de género’ con un flagelo similar al sida.

Esta vez el caso de Jujuy y la niña de 12 años violada, también lo llevó a enfrentarse con grupos feministas y denunció penalmente a Ana Quinteros, una joven de 24 años por “amenaza de muerte” por compartir un meme en las redes sociales, dejando en evidencia el abuso de poder que cometió.

El viernes 18 de enero, el legislador provincial de Cambiemos, celebró el nacimiento del bebé de la niña de 12 años en Jujuy por lo que recibió diversas críticas de los grupos feministas. El meme en cuestión circuló en diversos grupos hasta viralizarse. “Cuando hice el meme en ningún momento fue la intención que el dijo, fue hecho por un momento de bronca y por como se manejó. Festejando después de toda la tortura, el repudio y el enojo nos llevó a difundir este meme. Era la forma que teníamos de expresarnos”, relató Ana Quinteros. “Nunca estuvo en nuestros ánimos hacerle daño a él. No se nos cruza hacerle daño, está visto, ningún diputado se muere por un meme a diferencia de las pibas, que sí se mueren por los abortos clandestinos”, relata la joven Ana Quinteros.

El diputado, describió que fue a radicar la denuncia a la Ciudad Judicial pero, como los juzgados están de feria, recurrió a la comisaría Primera.

En declaraciones al diario El Tribuno, el legislador provincial dijo: "Para cualquier ciudadano con una amenaza de muerte debe ser lo mismo. Solo fui a la comisaría para que se ocupen de investigar quién fue. Uno no sabe quién puede estar detrás de esto. No sabía si podían ser 20 mujeres, 200 feministas o una organización criminal", declaró Suriani.

Suriani, no se quedó atrás y realizó una denuncia en la Policía de la provincia. Luego, una camioneta de la Policía de la Brigada de Investigaciones de Salta buscó a la joven y la trasladaron para “pintarles los dedos”. La joven no se resistió. A pesar de esto en la Brigada le dijeron que agradeciera que el procedimiento se había realizado de manera tranquila porque “podrían haber armado un operativo y reventar la casa y si no estaba ahí me iban a buscar a mi trabajo” advirtiéndole a la joven que cuando fue llevada por cinco efectivos.

Y relata “Me pintaron los dedos, me dieron la notificación de que me citaban el 30 de enero a las 9 de la mañana a la fiscalía a declarar”.

La Colectiva Feminista de la provincia critico duramente el accionar del legislador y de la Justicia. Sobre todo por la celeridad con la que se llevó adelante el caso que en menos de una semana, la joven ya se encontraba imputada penalmente.

“La justicia con perspectiva de género no existe en ninguna lado menos en Salta, y ha quedado claro ayer más que nunca", expresó la agrupación.

Y agrega: “La misma justicia que está señalada por el gran movimiento de mujeres de no actuar rápidamente en los casos de violencia familiar, la misma justicia que no puede impedir un femicidio tras varias denuncias de la víctima, (...) la misma justicia que prescribe cientos de abusos sexuales y que en Salta no está reglamentada para que este tipo de delito no prescriba nunca, está justicia que todavía penaliza a la mujer por abortar o hace esperar a una niña de 12 años ( Jujuy) por recursos antiderechos presentados q no corresponden ante una ILE urgente".

"Pero le toman la denuncia, llevan adelante una investigación minuciosa (esa q no llevan para agarrar a nuestros abusadores o a femicidas), buscan por toda Salta una piba , la encuentran urgente ( ojalá hubiera sucedido lo mismo con Gala Cancinos-la adolescente desaparecida desde mayo del 2017) y la trasladan a la Central a pintarle los dedos y a citarla para una audiencia de imputación por un dibujo o flyer que no daña a nadie y que todos vemos en las redes”.

De parte de los sectores “celestes” se "solidarizó" el periodista Mariano Obarrio, conocido por su lucha en contra de los derechos de las mujeres.

La fiscalía a cargo del caso, es la nro 1 de ciudad judicial. La joven es representada por la Dra. Guadalupe Velásquez, es la etapa inicial del proceso, y esperan que la causa se archive.