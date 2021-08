Richard Coleman: "Tocar canciones que tienen treinta y cinco años no me suma"

El reconocido músico, guitarrista y compositor argentino brindó una entrevista con 3D (El Destape Radio) donde presentó su nuevo single, reflexionó en torno a la pandemia y habló sobre el "posible" regreso de Ficción, histórico grupo de pop-rock fundado en 1985..

Richard Coleman acaba de editar el single Humanidad, un mid-tempo compuesto en el contexto de la pandemia. El tema, grabado durante la etapa de aislamiento y a distancia, con el aporte de los músicos de El Trans-Siberian Express que lo acompañan desde 2011, es "decididamente introspectivo, de poética distópica e inspirado en el entorno inmediato, pero sin obviedades", según aclaró el ex líder de Fricción- icónica banda de la generación de los '80- en una entrevista emitida en 3D (El Destape Radio), programa conducido por Alejandro Lingenti y Moira Memma.

"A mí me gusta hacer discos. De hecho, no me cabía mucho la idea de trabajar sola una canción. Por lo general, laburo en un contexto de álbum, pero también entendí que los paradigmas han cambiado. Entonces decidí publicar este single, pero sin la intención de adelantar nada. Es una linda canción que me salió después de mucho tiempo de no hacer ningún tipo de planes", explicó Coleman, en diálogo con Alejandro Lingenti.

Y agregó: "El año pasado fue muy raro: estuvimos repensando, reiventando y rediseñando todo para vivir el día a día, más que hacer proyecciones. Veremos si el año que viene entro a grabar un disco entero. Es probable, pero hoy es difícil asegurar algo".

Por otro lado, el músico se mostró categórico ante el posible regreso de Fricción: "La propuesta ya apareció varias veces, pero siempre me negué. Cuando alguien me viene con esa idea, la respuesta es siempre 'no es el momento'. La verdad es que estoy más pendiente de encontrar el espacio para hacer algo nuevo que de revisitar el pasado. Salir a tocar cancones que tienen treinta y cinco años no me suma mucho. Por algo las bandas se separan... Me gusta cómo están las cosas con Fricción, cómo se recuerda a ese proyecto, la influencia que ejerció en otros músicos, el reconocimiento de la prensa. Si no nos viste es porque no fue tu momento, tu época. O porque fue tu época y te lo perdiste. Ya fue".

"Sí me gusta tocar temas de Fricción con mi banda actual, eso es otra cosa. Lo disfruto y sé que las versiones tienen que ver con el presente, son una reinterpretación que deja las canciones intactas pero renovadas", cerró.

