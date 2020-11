"El negro" presenta el segundo episodio de "En la pieza de Dolina", este sábado 14 de noviembre.

Alejandro Dolina estrenará el sábado 14 su segundo streaming de "En la pieza de Dolina", que tendrá como eje temático a la libertad, un asunto que para el artista "es espinoso y si se quiere filosófico ya que muchas veces implica una trampa de quienes manejan el mundo".

“La libertad presenta algunas dificultades. Jauretche (Arturo) decía que muchas de las invasiones que nuestros pueblos padecieron, fueron en nombre de la libertad. Muchas injusticias se han cometido en nombre de la libertad. Es un pensamiento complicado ya que hay otro. ¿Qué pasa con su libertad y con su deseo? Ahí se complica. Pensar que uno tiene derecho a cualquier cosa por encima de los demás, es falso. No existe. A Miami van únicamente los poderosos”, expresó, en diálogo con Dady Brieva en "Volver Mejores" (El Destape Radio).

Siguiendo el hilo de su análisis, agregó, contundente: “La libertad que les interesa a los liberales es la de no involucrarse en la necesidad del otro, no pagar impuestos. El peronismo es todo lo contrario, el Estado está presente para socorrer a quienes menos tienen. En este momento no tiramos todos para el mismo carro. Las explosiones de odio y de la grieta enojan. Una forma de evitarlas es tratar de mantener la calma. Creo que a la oposición le conviene la grieta como una estrategia”

Sobre el streaming como posibilidad de conectarse con el público en tiempos caóticos para la actividad teatral, el escritor de "Crónicas del ángel gris" reflexionó: “Cuando estás solo. No hay remates para tus chistes por la situación de estar en un streaming. No es fácil salir de esa situación. El fundamento del teatro es el tipo que va a ver a su ídolo en acción. Nada de eso hay en dicha vía".

Combinando erudición y calle del mismo modo en que desde hace más de tres décadas en las medianoches de la radio, el creador anuncia que en su unipersonal quiere "mostrar de un modo lunar, es decir no discurseando sino contando historias, la posibilidad de poner de manifiesto esa contradicción sobre la libertad".

El hacedor de "La venganza será terrible", clásico radial que actualmente se emite en modo remoto y sin público por AM 750, redondeó que "todas las libertades declamativas son muy importantes pero se puede estar peor que eso y hay libertades más elementales que por ahí creemos que tenemos y no tenemos". Las entradas para la segunda emisión de "En la pieza de Dolina" -este sábado 14 de noviembre a las 21.30 horas- pueden adquirirse a través de www.entradauno.com.