Suma fija: aval de pymes y rechazo de medianos y grandes industriales

El mundo industrial reaccionó ante la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que incluyó compensaciones para las empresas más chicas.

La suma fija anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo, fue avalada por un importante sector pyme, mientras que las cámaras que agrupan a empresas de mayor tamaño, como la UIA y la CAME, se expresaron en contra de la medida. Se trata de una suma fija de 60.000 pesos en total que se otorgará en dos cuotas de 30.000 pesos en septiembre y octubre para salarios de hasta 400 mil pesos netos.

La polémica estaba dada de antemano ya que tanto la CGT como las entidades empresariales se habían opuesto históricamente a esta medida debido a que puede trastocar las paritarias. Además, las pymes sostenían que una normativa universal de este tipo no puede contemplar la realidad de cada sector en particular, y que las pequeñas empresas no tendrían capacidad económica para hacerle frente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En vista de ello, Massa anunció que la suma fija sería absorbible por las paritarias futuras, mientras que atendió particularmente a la necesidad pyme al especificar que el Estado se hará cargo del 100% del costo de la medida para micropymes y del 50% del costo para pymes a través del descuento de contribuciones patronales.

La CGT, por su parte, expresó un apoyo general a las medidas, al "ratificar el respaldo al ministro Sergio Massa" y su "decisión de implementar estas políticas que fortalecen el salario de los trabajadores y trabajadoras".

Aunque la CGT no se refirió específicamente a la suma fija, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron a El Destape que la central sindical liderada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano recibió bien la medida porque esta da una respuesta rápida al salto inflacionario que se produjo tras la devaluación post PASO.

El apoyo de las entidades pymes a la suma fija

En paralelo, el universo industrial se dividió frente a la suma fija. Por un lado, las entidades que nuclean a pymes propiamente dichas se mostraron conformes, en vistas de la compensación que recibirán por los descuentos impositivos. "Por supuesto que acompañamos y hay esfuerzo del Estado también al quitarlo de impuestos", afirmó a El Destape Marcelo Fernández, titular de CGERA. "Nosotros acompañamos cualquier recuperación del salario siempre y cuando no aumenten los precios de los alimentos", agregó al respecto.

En el mismo sentido, APYME consideró "muy positivas las medidas anunciadas en el día de ayer (domingo) por el ministro de Economía Sergio Massa, que apuntan principalmente a sostener la actividad, el consumo y el ingreso de divisas".

"Es imperioso recuperar y proteger el poder adquisitivo de la población, fortaleciendo la demanda en el mercado interno, y por lo tanto las ventas de las Mipymes", agregó APYME en un comunicado y celebró "que se contemple la situación diferencial de estas empresas" mediante la reducción de contribuciones patronales.

El rechazo de las grandes empresas

Al contrario, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, especificó este lunes que las empresas con más de 100 trabajadores aproximadamente deberán absorber ellas mismas el costo de la suma fija.

Ello suscitó el rechazo frontal de otras entidades que nuclean a empresas de mayor volumen. La CAME, que reúne a entidades de tamaño mediano, expresó que "el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance".

"Cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto", agregó la CAME en un comunicado y consideró que la suma fija "pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes".

De igual modo, fuentes de la UIA con las que habló El Destape señalaron que "para los industriales, cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias. Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas".

"Una decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidos", agregaron desde la entidad que conduce Daniel Funes de Rioja.