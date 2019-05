Tragedia en San Miguel del Monte: "Para qué tenés tantos hijos si no podés cuidar a uno", le dijeron a la madre de una víctima

La madre de uno de los adolescentes que murió cuando el auto en el que viajaba con otros amigos chocó contra un camión en una persecución policial en San Miguel del Monte, pidió hoy justicia y denunció que, cuando fue a reconocer el cuerpo de su hijo, le dijeron en el hospital "para qué tiene tantos hijos si no puede cuidar a uno solo".

"Mi hijo salió a dar una vuelta como hacía siempre y me lo mataron, no salió ni a robar, ni a tomar, ni venía de un boliche", lamentó Gladys, la madre de Danilo Sansone (13) en diálogo con Telefe. El auto chocó contra un camión luego de huir de un patrullero que los persiguió a los tiros, en otro ejemplo de la doctrina Bullrich.

El Destape pudo constatar por fuentes judiciales que los tres efectivos que participaron del operativo fueron desafectados y a analizaran si su accionar fue indebido. Se trata del Subcomisario Julio Franco Micucci, el Capitán Rubén Alberto García y el Oficial Leonardo Daniel Ecilape.

"Los quiero ver detrás de las rejas como a todo asesino, que la ley se cumpla como tiene que ser", agregó la mujer, tras lo cual comentó que se enteró de lo ocurrido porque su marido se fue cerca de la 1.30 a la guardia del hospital por un tema particular y que cuando volvió le dijo que no lo habían atendido porque había ocurrido un accidente vial en el que habían muerto cuatro personas.

"Cuando me dijo eso se me salió el alma, y al rato vino un policía a mi casa a decirme 'fíjese si no le falta uno de sus hijos', y que tenía que ir a reconocer el cadáver a la comisaría", siguió Gladys.

Según su relato, una vez en el centro asistencial no tuvo "la fuerza ni el coraje para entrar a reconocer el cuerpo", y uno de las personas que la recibió le preguntó "para qué mierda tenés tantos hijos, tenés diez y no pudiste cuidar a uno".

Si bien le preguntaron quién le había realizado esa pregunta, la mujer dijo no reconocer quién le dijo eso.