Presentan un proyecto para acercar la Justicia a los municipios bonaerenses

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, brindará este jueves una conferencia de prensa para lanzar el proyecto de ley que buscará crear Juzgados en lo Correccional y Criminal, Fiscalías y Defensorías en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, empezando por su distrito.

El proyecto ingresó a la legislatura bonaerense de la mano del diputado provincial Mariano Pinedo, cuenta con la firma de todos los bloques opositores y el apoyo del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Según pudo saber El Destape, el objetivo del proyecto es "que desde el interior bonaerense no sea tan difícil acceder a la Justicia" sino que sea "un derecho adquirido en tu mismo pueblo" porque "una persona que no tiene recursos, tiene que viajar y termina siendo un impedimento no tenerlo cerca".

Esta situación se profundiza en los municipios más pequeños y el objetivo de la iniciativa es impulsar proyectos similares en todos los distritos bonaerenses, empezando por Areco. Por eso, Durañona brindará este jueves una conferencia de prensa a las 10 de la mañana.

