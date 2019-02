Por venganza, Mirtha Legrand no invitará a Macri a su cumpleaños

El viernes Mauricio Macri cumplió 60 años y no invitó al festejo a una de las legendarias conductoras televisivas, a la ultraoficialista Mirtha Legrand. La anfitriona de los almuerzos y cenas de El Trece se vengó del Presidente y aseguró que no lo invitará a la celebración de su natalicio 92.

El próximo 23 de febrero, Legrand cumplirá 92 años pero habrá una ausencia: la de Macri. En 2018, el Presidente estuvo invitado al festejo pero esta vez no ocurrirá lo mismo. "Macri no me invitó a su cumpleaños, entonces yo tampoco lo invitaré al mío. De ningún modo", lanzó la conductora en Crónica.

Según informó Mirtha, estará invitada "sólo la familia y algunos amigos" y agregó: "Lo haremos más tranquilo, más aún que Marcela, que es la que siempre organiza, está de viaje y llega justo el día anterior. Por lo tanto no lo haremos en su casa".

